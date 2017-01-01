Троим ивановцам грозит до 10 лет тюрьмы за хранение «маракеша»

Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности





В Иванове у одного из домов на улице Крылова были задержаны трое молодых людей 23, 24 и 28 лет. При личном досмотре полицейские обнаружили у них и изъяли свертки с желеобразным синтетическим веществом желто-коричневого цвета. Экспертиза показала. Что это – наркотическое средство «маракеш», общей массой порядка 6,5 грамма.

По факту наркопреступлений возбуждены уголовные дела. Молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Все трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за побои, незаконное хранение наркотиков и неправомерное завладение автомобилем.

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