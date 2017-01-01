В Ивановской области муж вернулся из командировки, застал жену с другим и набросился на нее с ножом

Раненую женщину госпитализировали





В Заволжске из дома на улице Щербакова была госпитализирована 38-летняя женщина. Медики диагностировали у нее проникающее ранение грудной клетки, множественные ушибы и пневмоторакс. Информация об этом была передана полиции.

Выехавшие по указанному адресу оперативники установили, что травмы женщине нанес ее 36-летний гражданский муж. Мужчина, вернувшись домой из командировки, застал сожительницу в компании ее знакомого. Приятели распивали спиртные напитки. В результате выяснения отношений гражданский муж приревновал женщину и ударил ее кухонным ножом в грудь.

В настоящее время подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

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