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Новости

вчера, 11:43

Двое ивановцев украли из магазина брендовую одежду

Злоумышленники задержаны полицией


Кража была совершена в одном из магазинов молодежной одежды в ивановском ТРЦ «Тополь». Двое неизвестных похитили брендовые вещи и скрылись. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.

Сотрудники торговой точки обратились в полицию, и вскоре оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались двое жителей областного центра 34 и 36 лет. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: магазин одежда кража полиция
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