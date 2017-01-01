Двое ивановцев украли из магазина брендовую одежду

Злоумышленники задержаны полицией





Кража была совершена в одном из магазинов молодежной одежды в ивановском ТРЦ «Тополь». Двое неизвестных похитили брендовые вещи и скрылись. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.

Сотрудники торговой точки обратились в полицию, и вскоре оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались двое жителей областного центра 34 и 36 лет. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

поделиться ссылкой:

