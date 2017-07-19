Два миллиона квадратных метров газонов выкосят в Иванове

ФОТО





Как сообщает ивановская мэрия, муниципальными контрактами предусмотрено выкашивание порядка 2 миллионов квадратных метров газонов. На эти цели бюджетом города выделено 4,6 млн рублей.

Работы по выкашиванию газонов начинаются в конце апреля - начале мая и продолжаются до 1 октября. Скашивание начинается в зависимости от высоты травостоя и погодных условий и проходит под контролем специалистов из управления благоустройства. Центральные и магистральные улицы (проспекты Шереметевский, Ленина, Строителей, Текстильщиков, а также улица Куконковых) и скверы города за сезон могут выкашиваться от 4 до 6 раз.

В настоящий момент работы в городе ведутся силами трех бригад. Ежедневно на выкашивание травы выходят 5 газонокосилок и рабочие, вооруженные ручными триммерами.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

поделиться ссылкой:

