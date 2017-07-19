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Два миллиона квадратных метров газонов выкосят в Иванове
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Как сообщает ивановская мэрия, муниципальными контрактами предусмотрено выкашивание порядка 2 миллионов квадратных метров газонов. На эти цели бюджетом города выделено 4,6 млн рублей.
Работы по выкашиванию газонов начинаются в конце апреля - начале мая и продолжаются до 1 октября. Скашивание начинается в зависимости от высоты травостоя и погодных условий и проходит под контролем специалистов из управления благоустройства. Центральные и магистральные улицы (проспекты Шереметевский, Ленина, Строителей, Текстильщиков, а также улица Куконковых) и скверы города за сезон могут выкашиваться от 4 до 6 раз.
В настоящий момент работы в городе ведутся силами трех бригад. Ежедневно на выкашивание травы выходят 5 газонокосилок и рабочие, вооруженные ручными триммерами.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (5)
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- tefвчера, 12:10Простите, а где в Иваново столько площадей? это ж надо... 2 млн квадратных метра. Где они столько нашли? Повод начать проверку для прокуратуры
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- паренек-со-дворавчера, 13:31Эх не в тему вы со своими познаниями метража
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- 7777777777вчера, 12:212 квадратных километра не так то и много
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- паренек-со-дворавчера, 13:32Вообще правильно, когда подстрижен газон смотреть одно удовольствие
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- Игорь Звереввчера, 13:57Интересно, в эти квадратные метры все газоны входят или только с травой...