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Новости

вчера, 11:33

Два миллиона квадратных метров газонов выкосят в Иванове

ФОТО


Как сообщает ивановская мэрия, муниципальными контрактами предусмотрено выкашивание порядка 2 миллионов квадратных метров газонов. На эти цели бюджетом города выделено 4,6 млн рублей.

Работы по выкашиванию газонов начинаются в конце апреля - начале мая и продолжаются до 1 октября. Скашивание начинается в зависимости от высоты травостоя и погодных условий и проходит под контролем специалистов из управления благоустройства. Центральные и магистральные улицы (проспекты Шереметевский, Ленина, Строителей, Текстильщиков, а также улица Куконковых) и скверы города за сезон могут выкашиваться от 4 до 6 раз.

В настоящий момент работы в городе ведутся силами трех бригад. Ежедневно на выкашивание травы выходят 5 газонокосилок и рабочие, вооруженные ручными триммерами.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: газоны трава выкашивание
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • вчера, 12:10
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							Простите, а где в Иваново столько площадей? это ж надо... 2 млн квадратных метра. Где они столько нашли? Повод начать проверку для прокуратуры								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									паренек-со-двора								
							
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  • вчера, 13:31
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										0
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							Эх не в тему вы со своими познаниями метража								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 12:21
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							2 квадратных километра не так то и много								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									паренек-со-двора								
							
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  • вчера, 13:32
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										+1
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							Вообще правильно, когда подстрижен газон смотреть одно удовольствие								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Игорь Зверев								
							
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  • вчера, 13:57
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							Интересно, в эти квадратные метры все газоны входят или только с травой...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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