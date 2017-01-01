В Кохме жених порезал будущую тещу

И грозился ее убить





В полицию с заявлением обратилась 52-летняя жительница Кохмы. Женщина сообщила, что к ней домой на улице Школьной пришли в гости дочь со своим женихом. Родственники решили отметить встречу. Во время застолья у хозяйки жилища с будущим зятем произошёл бытовой конфликт. 24-летний молодой человек начал угрожать женщине убийством, замахивался на нее ножом и порезал ей ногу.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали парня. Как оказалось, ранее он был неоднократно судим за кражи и угрозу убийством.

Сейчас по факту криминального происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

