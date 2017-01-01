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вчера, 11:19
В Кохме жених порезал будущую тещу
И грозился ее убить
В полицию с заявлением обратилась 52-летняя жительница Кохмы. Женщина сообщила, что к ней домой на улице Школьной пришли в гости дочь со своим женихом. Родственники решили отметить встречу. Во время застолья у хозяйки жилища с будущим зятем произошёл бытовой конфликт. 24-летний молодой человек начал угрожать женщине убийством, замахивался на нее ножом и порезал ей ногу.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали парня. Как оказалось, ранее он был неоднократно судим за кражи и угрозу убийством.
Сейчас по факту криминального происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: угроза убийством ранение полиция
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По предварительной версии следствия, мужчина вынудил 59-летнюю родственницу вступить с ним в половой контакт, а затем скрылся с места происшествия.
Следует уточнить, что данный инцидент произошел 15 июля примерно в 20:00 по местному времени. Во время совместного распития спиртных напитков мужчине показалось, что мать его супруги оказывает ему знаки внимания.
Женщина попыталась объяснить ему, что он ее неправильно понял, но мужчина насильно вступил с тещей в половую связь.
Видимо, получше найти не смогли.