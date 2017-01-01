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вчера, 11:01

Театр танца «Нон-Стоп» завоевал сразу четыре Гран-при

Ивановский коллектив принял участие в четырех всероссийских и международных конкурсах - ФОТО


С 7 по 16 июля Образцовый хореографический коллектив театр танца «Нон-Стоп» стал участником сразу 4-х всероссийских и международных конкурсов и фестивалей хореографического искусства в рамках проекта «Танцевальная деревня» в городе Чистополь республики Татарстан.

В итоге ивановцы завоевали сразу 4 Гран-при конкурсов-фестивалей (Всероссийский фестиваль хореографии и пластики «Вверх», Всероссийский фестиваль детского танца Dance Space, Международный конкурс танцевального искусства Dance Solo, Международный фестиваль искусств International Art Festival).

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: театр танца конкурсы Гран-при
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