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Новости

вчера, 10:45

В парке Степанова пройдут отборочные соревнования на чемпионат России по баскетболу 3х3


В субботу, 22 июля, в ивановском парке им. Степанова состоится заключительный тур соревнований по баскетболу 3х3. Данные соревнования являются отбором на чемпионат России, который состоится 27 июля в Москве.

Турнир пройдет в двух возрастных группах: участники до 17 лет и взрослые.

Начало соревнований: в 11.00 часов - спортсмены до 17 лет, в 12.30 - взрослые участники.



ключевые слова: спорт баскетбол турнир
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