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вчера, 10:45
В парке Степанова пройдут отборочные соревнования на чемпионат России по баскетболу 3х3
В субботу, 22 июля, в ивановском парке им. Степанова состоится заключительный тур соревнований по баскетболу 3х3. Данные соревнования являются отбором на чемпионат России, который состоится 27 июля в Москве.
Турнир пройдет в двух возрастных группах: участники до 17 лет и взрослые.
Начало соревнований: в 11.00 часов - спортсмены до 17 лет, в 12.30 - взрослые участники.
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