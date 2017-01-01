В парке Степанова пройдут отборочные соревнования на чемпионат России по баскетболу 3х3





В субботу, 22 июля, в ивановском парке им. Степанова состоится заключительный тур соревнований по баскетболу 3х3. Данные соревнования являются отбором на чемпионат России, который состоится 27 июля в Москве.

Турнир пройдет в двух возрастных группах: участники до 17 лет и взрослые.

Начало соревнований: в 11.00 часов - спортсмены до 17 лет, в 12.30 - взрослые участники.

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