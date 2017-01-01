В Иванове сгорел автомобиль «Иж»





Пожар произошел сегодня утром, около 05.20 на улице Маршала Василевского в областном центре. У дома №13 загорелся автомобиль «Иж». Когда пожарные прибыли на место ЧП, машина горела уже по всей площади.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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