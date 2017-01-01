Новости
вчера, 10:35
В Иванове сгорел автомобиль «Иж»
Пожар произошел сегодня утром, около 05.20 на улице Маршала Василевского в областном центре. У дома №13 загорелся автомобиль «Иж». Когда пожарные прибыли на место ЧП, машина горела уже по всей площади.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
ключевые слова: пожар автомобиль МЧС
- оцените новость:
-
(0)
- 1071
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации