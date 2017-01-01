Страшное ДТП в Ивановской области: двое погибших, один травмирован

Виновник аварии только в этом году привлекался к ответственности за нарушения ПДД 37 раз ФОТО, ВИДЕО





Смертельная автоавария произошла 18 июля около 5 часов вечера на 2-м километре трассы Иваново-Ярославль в Ивановском районе. 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес S300», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении «Ладой Приорой».

В результате ДТП 40-летний водитель «ВАЗа» и его 35-летняя пассажирка от полученных травм скончались. Водитель иномарки с травмами головы, ушибом мягких тканей груди доставлен в 7 городскую больницу. У него взята кровь на исследование.

«Известно, что водитель «ВАЗа» управлял транспортным средством, не имея права управления. Водитель «Мерседеса» за текущий год к административной ответственности привлекался 37 раз. Основные правонарушения данного водителя - это нарушение скоростного режима, дважды привлекался по ч. 6 ст. 12.9 КоАП РФ», - сообщили в УГИБДД по Ивановской области.



Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

Видео: Игорь Горбенков



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