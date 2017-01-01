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Страшное ДТП в Ивановской области: двое погибших, один травмирован
Виновник аварии только в этом году привлекался к ответственности за нарушения ПДД 37 раз ФОТО, ВИДЕО
Смертельная автоавария произошла 18 июля около 5 часов вечера на 2-м километре трассы Иваново-Ярославль в Ивановском районе. 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес S300», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении «Ладой Приорой».
В результате ДТП 40-летний водитель «ВАЗа» и его 35-летняя пассажирка от полученных травм скончались. Водитель иномарки с травмами головы, ушибом мягких тканей груди доставлен в 7 городскую больницу. У него взята кровь на исследование.
«Известно, что водитель «ВАЗа» управлял транспортным средством, не имея права управления. Водитель «Мерседеса» за текущий год к административной ответственности привлекался 37 раз. Основные правонарушения данного водителя - это нарушение скоростного режима, дважды привлекался по ч. 6 ст. 12.9 КоАП РФ», - сообщили в УГИБДД по Ивановской области.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
Видео: Игорь Горбенков
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Вот не было бы камер, а были бы сотрудники - такого бы не было.
А давай "начнем с себя"?
Придем на выборы, сделаем правильный выбор законодателей, которые уже тогда сделают логичные законы. Направленные на защиту людей. А не направленные против людей.
кстати 37 раз его поймали, а сколько раз не поймали. вот меня за 2 года никто ни разу не остановил и документы не проверил, а уж сколько нарушений в виде проезда на красный наблюдаю каждый день, не сосчитать
Кстати. Если это камеры в Талицах или в Иванове - то почти все наказания отбиваются на раз-два.