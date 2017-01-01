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Новости

вчера, 10:18

Страшное ДТП в Ивановской области: двое погибших, один травмирован

Виновник аварии только в этом году привлекался к ответственности за нарушения ПДД 37 раз ФОТО, ВИДЕО


Смертельная автоавария произошла 18 июля около 5 часов вечера на 2-м километре трассы Иваново-Ярославль в Ивановском районе. 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес S300», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении «Ладой Приорой».

В результате ДТП 40-летний водитель «ВАЗа» и его 35-летняя пассажирка от полученных травм скончались. Водитель иномарки с травмами головы, ушибом мягких тканей груди доставлен в 7 городскую больницу. У него взята кровь на исследование.

«Известно, что водитель «ВАЗа» управлял транспортным средством, не имея права управления. Водитель «Мерседеса» за текущий год к административной ответственности привлекался 37 раз. Основные правонарушения данного водителя - это нарушение скоростного режима, дважды привлекался по ч. 6 ст. 12.9 КоАП РФ», - сообщили в УГИБДД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

Видео: Игорь Горбенков



ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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  • 
								
									Manuel De La Mare								
							
    • 
							
  • вчера, 10:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Баварца с 777 на борту сделают чистой воды невиновным ни разу!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Гирасим Божемойтов								
							
    • 
							
  • вчера, 11:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							какого нах баварца? где ты тут бмв увидел? может Штутгартца?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									_123123_								
							
    • 
							
  • вчера, 10:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							37 нарушений за год (!!!) - понять, простить... Вот он, уровень заботы государства о своих гражданах (начиная гайцами и заканчивая бешеным принтером)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали37								
							
    • 
							
  • вчера, 10:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							37 раз!!!! и все равно ездил,куда ГИБДД смотрит?! из за этого М_удака погибли люди!!! Конечно,теперь водитель ВАЗа виновен,это же он без прав был. Пипец,блин,слов нет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • вчера, 11:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Куда смотрит? А эти нарушения зафиксированы камерами и надо говорить "Владелец мерседеса", а не водитель.
    
Вот не было бы камер, а были бы сотрудники - такого бы не было.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 15:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							бы ли бы сотрудники, а не камеры, зафиксированных нарушение не было бы вообще все на месте бы забываось								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									МаксМ								
							
    • 
							
  • вчера, 11:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Законы надо в нормальный вид приводить, возвращать "балльную систему" для водил. Сейчас ведь хоть 100 нарушений в неделю, не имеют права гаишники его прав лишить или еще как-то запретить ездить на авто. Урод, блин!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • вчера, 13:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О, как все запущено...
    
А давай "начнем с себя"?
    
Придем на выборы, сделаем правильный выбор законодателей, которые уже тогда сделают логичные законы. Направленные на защиту людей. А не направленные против людей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 18:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не те автомобили горят в городе, не те								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Layba-37								
							
    • 
							
  • вчера, 11:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Этот урод своей смертью не сдохнет. Это одна значок.. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фвшьшм								
							
    • 
							
  • вчера, 11:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Т.е. ни кто не заметил, что у водителя ВАЗа нет прав.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 13:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да, но он оказался умнее этого урода на мерсе, который имея права выехал на встречку!! гореть ему и его детям в аду!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									OfbakcZ								
							
    • 
							
  • вчера, 11:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот так ни за что ни про что водитель мерседеса отправил в мир иной двоих. пусть живет и каждый день помнит про это!
    
кстати 37 раз его поймали, а сколько раз не поймали. вот меня за 2 года никто ни разу не остановил и документы не проверил, а уж сколько нарушений в виде проезда на красный наблюдаю каждый день, не сосчитать  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • вчера, 13:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А его никто не ловил. Это все бездушные камеры. Цель которых - срубить бабла.
    
Кстати. Если это камеры в Талицах или в Иванове - то почти все наказания отбиваются на раз-два.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • вчера, 14:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чем дороже машина - тем меньше мозг водителя доказано временем. Этот участок дороги хорошо заасфальтирован и там любят полетать вот такие вот мерсы не смотря на довольно лихие повороты. Ему-то что, а двоих уже нету по его милости. На этой трассе уже много машин побилось: будьте внимательны.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 15:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							этот мудак невероятно везучий, наверное в порядке живой очереди номерок получил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									People2017								
							
    • 
							
  • вчера, 17:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как гуманно  у нас, аж 37 раз привлекался за год и все равно ездит, а то, что это потенциальный убийца на дороге никого не волнует, нужно после 3-5 нарушений  лишать прав и отправлять валить лес. Особенно противно смотреть на ДПСников которые караулят всемозможные  проезды  кортежей на перекрестках, вместо того, чтобы следить за пдд на дорогах. Зато когда вечером едешь домой  дпс почти нигде  нет, люди гоняют на красный, по встречке, сплошные итд красота!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • вчера, 18:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очень жаль, что на пути у этого урода оказалась "Приора", а не бетонный забор.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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