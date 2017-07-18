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18.07.2017 19:18
Ивановский врач стал дважды чемпионом мира по футболу
Ивановский реаниматолог стал дважды чемпионом мира по футболу среди врачей. Мундиаль среди медиков прошел в этом году в Австрии. В нем участвовало более 30 сборных различных стран. Дмитрий Лупаков является членом российской команды, которая в этом году второй раз выигрывает чемпионат.
Как врачу удается совмещать работу и увлечение? И кто был главным противником на соревнованиях? Об этом – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: врач футбол Чемпионат Мира
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Комментарии (3)
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А врачи молодцы. Хоть кто-то умеет в футбол играть, да ещё и выигрывать чемпионат.