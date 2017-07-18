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Новости

18.07.2017 19:18

Ивановский врач стал дважды чемпионом мира по футболу


Ивановский реаниматолог стал дважды чемпионом мира по футболу среди врачей. Мундиаль среди медиков прошел в этом году в Австрии. В нем участвовало более 30 сборных различных стран. Дмитрий Лупаков является членом российской команды, которая в этом году второй раз выигрывает чемпионат.

Как врачу удается совмещать работу и увлечение? И кто был главным противником на соревнованиях? Об этом – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: врач футбол Чемпионат Мира
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Снайпер								
							
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  • 18.07.2017 20:37
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										+1
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							Может врачам поменять профессию? А футболисты сборной пусть работают санитарами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • 18.07.2017 21:27
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										+1
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							Футболисты сборной слишком неуклюжие, чтобы санитарами работать. Им лучше подошло бы работать наглядными пособиями для изучения кривоногости.
    
А врачи молодцы. Хоть кто-то умеет в футбол играть, да ещё и выигрывать чемпионат.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • вчера, 08:57
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										0
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							Надеюсь, он и реанимирует пациентов так же успешно?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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