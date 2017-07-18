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Новости

18.07.2017 18:28

Зараженный бешенством зверек укусил жителя Ивановской области

Сейчас пострадавший проходит вакцинацию


О ЧП в Юрьевце сообщает газета «Волга». Местный житель поймал ласку, которая впоследствии его укусила. Позднее зверек скончался. Специалисты провели исследование и установили, что причиной смерти ласки стало бешенство.

Во дворе дома, где все произошло, а также на всех соседних улицах сразу же был наложен карантин. Домашним собакам и кошкам сделали прививки.

Что же касается пострадавшего, то в настоящее время мужчина проходит вакцинацию.   



ключевые слова: животные ласка бешенство укус заражение
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Укусил , заразился от мужика и помер  зверёк.Ядовитые суровые Юрьевецкие мужики.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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							В детстве меня покусала соседская овчарка. Тогда уколы делали в живот, и я отказалась. Через пару недель собака озверела, её заперли в сарае, а потмо выяснилось: у неё бешенство...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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