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18.07.2017 18:28
Зараженный бешенством зверек укусил жителя Ивановской области
Сейчас пострадавший проходит вакцинацию
О ЧП в Юрьевце сообщает газета «Волга». Местный житель поймал ласку, которая впоследствии его укусила. Позднее зверек скончался. Специалисты провели исследование и установили, что причиной смерти ласки стало бешенство.
Во дворе дома, где все произошло, а также на всех соседних улицах сразу же был наложен карантин. Домашним собакам и кошкам сделали прививки.
Что же касается пострадавшего, то в настоящее время мужчина проходит вакцинацию.
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- AleXXXвчера, 08:37Укусил , заразился от мужика и помер зверёк.Ядовитые суровые Юрьевецкие мужики.
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- Виктория Кимвчера, 08:55В детстве меня покусала соседская овчарка. Тогда уколы делали в живот, и я отказалась. Через пару недель собака озверела, её заперли в сарае, а потмо выяснилось: у неё бешенство...