Зараженный бешенством зверек укусил жителя Ивановской области

Сейчас пострадавший проходит вакцинацию





О ЧП в Юрьевце сообщает газета «Волга». Местный житель поймал ласку, которая впоследствии его укусила. Позднее зверек скончался. Специалисты провели исследование и установили, что причиной смерти ласки стало бешенство.

Во дворе дома, где все произошло, а также на всех соседних улицах сразу же был наложен карантин. Домашним собакам и кошкам сделали прививки.

Что же касается пострадавшего, то в настоящее время мужчина проходит вакцинацию.

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