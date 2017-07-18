В Иванове дорожный знак упал на машину, едва не поранив людей

Известный ивановский адвокат собирается судиться с теми, кто за это отвечает - ФОТО





Об этом сообщает в своем твиттер-аккаунте ивановский адвокат Оскар Черджиев и публикует фотосвидетельства происшествия.

«В Иванове знак упал на автомобиль, едва не поранив стоявших рядом людей, - пишет юрист. - Давно пора просудить тех, кто за это отвечает, чем и займемся».

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