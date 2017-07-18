Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

18.07.2017 17:57

В Иванове дорожный знак упал на машину, едва не поранив людей

Известный ивановский адвокат собирается судиться с теми, кто за это отвечает - ФОТО


Об этом сообщает в своем твиттер-аккаунте ивановский адвокат Оскар Черджиев и публикует фотосвидетельства происшествия.

«В Иванове знак упал на автомобиль, едва не поранив стоявших рядом людей, - пишет юрист. - Давно пора просудить тех, кто за это отвечает, чем и займемся».



ключевые слова: дорожный знак автомобиль
  • оцените новость:
  • (4)
  • 3362
  • 16







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (16)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Комментатор37								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 19:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Похоже, только у Барса адвокат Черджиев получает приставку "известный". 
    
Сколько стоит такая рекламка? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									libero74								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 21:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бог его предупредил. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 21:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А я один вижу, что пострадавший автомобиль стоит то ли на газоне, то ли на пешеходном тротуаре?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 09:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не согласен с вами, это проварочный карман тротуар отделен бордюром 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 11:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что такое "проварочный карман"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									gordimon								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 21:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а что на тротуаре делает автомобиль?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что может делать автомобиль на тротуаре около букмекерской конторы? :) Хозяина заигравшегося дожидается, наверное. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тратуар								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 23:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы че наркоманы, совсем не отличаете тратуар от парковки?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 23:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Знак так то еще крыло повредил и дверь переднюю с правой стороны								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Анна Владимировна								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 23:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Проходила мимо, автомобиль стоял на парковке. Где вы тут увидели газон и тротуар? Рядом стояла на этом же "тротуаре" машина полиции.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 00:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Где-где - на фотке. :) Ясно видно, что стоит на грунте с остатками травы. :) Парковок в том районе отродясь не водилось - на Марии Рябининой остановка даже запрещена, не то что стоянка. :) Ещё один давний прикол нашего городка. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 09:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну так это благоустройство города, положить асфальт и позволить траве и мусору расти поверх								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Комментатор								
							
    • 
							
  • вчера, 10:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какая Марии Рябининой? Эта парковка была сделана, когда на месте "Элиота" и "Обоев" был магазин под названием "Иллюзион", если не раньше (во времена "Одежды", если их кто-то ещё помнит). И числится она по Красногвардейской. Так что водитель в своём праве.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 10:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Знаки какие на него упали-то? :) Что они говорят? :) Про пешеходный переход на Красногвардейской и всё остальное? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 08:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это новое слово в юриспруденции - "просудить"? Что оно означает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Комментатор								
							
    • 
							
  • вчера, 10:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А это как "осУжденный" или "возбУжденный" - из одной партии безграмотности юристов. Помнится, в былые времена в "ТекстильПрофи" юристы ввели баночку, куда за нарушение норм русского языка нарушитель клал 10 рублей. За месяц на хороший кофе набиралось. Но как-то со временем все стали говорить относительно грамотно. Жаль, не везде такая практика была внедрена.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •