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18.07.2017 17:57
В Иванове дорожный знак упал на машину, едва не поранив людей
Известный ивановский адвокат собирается судиться с теми, кто за это отвечает - ФОТО
Об этом сообщает в своем твиттер-аккаунте ивановский адвокат Оскар Черджиев и публикует фотосвидетельства происшествия.
«В Иванове знак упал на автомобиль, едва не поранив стоявших рядом людей, - пишет юрист. - Давно пора просудить тех, кто за это отвечает, чем и займемся».
ключевые слова: дорожный знак автомобиль
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