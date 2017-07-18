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Новости

18.07.2017 17:47

Цыганкам, совершившим в Иванове вооруженное нападение на граждан Франции, грозит до 10 лет тюрьмы

Уголовное дело расследовано и направляется в суд


Дело цыганок, которые с ножом ограбили двух граждан Франции в Иванове, отправляется в суд. Об этом сообщают в прокуратуре Советского района. Напомним, дерзкое преступление произошло 29 декабря 2016 года у железнодорожного вокзала.

На остановке цыганки подошли к женщине с подростком и начали клянчить деньги. Юноша, доставая из маминого кошелька 50 рублей, засветил иностранные банкноты и несколько тысячных купюр. Цыганки тут же попытались завладеть деньгами. Женщина, которая во Франции работает школьным охранником, дала воровкам отпор. Одна из нападавших достала нож, угрожая мальчику. Сопротивление прекратилось, и злоумышленницы скрылись с деньгами. Всего похитили больше 5 тысяч рублей.

Тем не менее, француженка русского происхождения не растерялась и обратилась в полицию. Была дана ориентировка, и наглых попрошаек почти сразу задержали. Теперь злоумышленницам грозит до 10 лет лишения свободы.



ключевые слова: цыганки Франция разбой
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • 18.07.2017 17:53
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										+1
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							Да уж, такое "лицо города" никакой реконструкцией не исправить! Риторические вопросы: где у нас полиция и куда она смотрит?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Смирнов Юрий								
							
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  • 18.07.2017 19:00
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							Менты и цыгане- как маркс и энгельс								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									берендейка								
							
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  • 18.07.2017 19:35
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							Подросток держит мамин кошелёк ,и напоказ вытряхнул всю валюту?Приди в какой нибудь бар вечером с пачкой зелёных,и выйди изнего да к тебя не найдут больше.Ккаждому французу полицейского не поставишь,я помню как в начале 2000г у тогда бывшей гостиннице "ЦЕНТРАЛЬНОЙ " немцев ограбили.Вот вам всё так ипродолжается.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 18.07.2017 19:53
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							Угу, интересно, что бы было, если бы он у себя во Франции арабам-налётчикам такую сумму налом засветил? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • вчера, 06:58
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							Цыгане около ж\д вокзала тусуются постоянно- менты их вообще не трогают. Обращаться к ним бесполезно: вокзальные говорят "не наша территория" (видимо на чужой нельзя никого трогать).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • вчера, 09:32
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							вот так цыгане...)))разбойники из прошлого.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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