Цыганкам, совершившим в Иванове вооруженное нападение на граждан Франции, грозит до 10 лет тюрьмы

Уголовное дело расследовано и направляется в суд







Дело цыганок, которые с ножом ограбили двух граждан Франции в Иванове, отправляется в суд. Об этом сообщают в прокуратуре Советского района. Напомним, дерзкое преступление произошло 29 декабря 2016 года у железнодорожного вокзала.

На остановке цыганки подошли к женщине с подростком и начали клянчить деньги. Юноша, доставая из маминого кошелька 50 рублей, засветил иностранные банкноты и несколько тысячных купюр. Цыганки тут же попытались завладеть деньгами. Женщина, которая во Франции работает школьным охранником, дала воровкам отпор. Одна из нападавших достала нож, угрожая мальчику. Сопротивление прекратилось, и злоумышленницы скрылись с деньгами. Всего похитили больше 5 тысяч рублей.

Тем не менее, француженка русского происхождения не растерялась и обратилась в полицию. Была дана ориентировка, и наглых попрошаек почти сразу задержали. Теперь злоумышленницам грозит до 10 лет лишения свободы.

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