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Цыганкам, совершившим в Иванове вооруженное нападение на граждан Франции, грозит до 10 лет тюрьмы
Дело цыганок, которые с ножом ограбили двух граждан Франции в Иванове, отправляется в суд. Об этом сообщают в прокуратуре Советского района. Напомним, дерзкое преступление произошло 29 декабря 2016 года у железнодорожного вокзала.
На остановке цыганки подошли к женщине с подростком и начали клянчить деньги. Юноша, доставая из маминого кошелька 50 рублей, засветил иностранные банкноты и несколько тысячных купюр. Цыганки тут же попытались завладеть деньгами. Женщина, которая во Франции работает школьным охранником, дала воровкам отпор. Одна из нападавших достала нож, угрожая мальчику. Сопротивление прекратилось, и злоумышленницы скрылись с деньгами. Всего похитили больше 5 тысяч рублей.
Тем не менее, француженка русского происхождения не растерялась и обратилась в полицию. Была дана ориентировка, и наглых попрошаек почти сразу задержали. Теперь злоумышленницам грозит до 10 лет лишения свободы.
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Комментарии (6)
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- 12312318.07.2017 17:53Да уж, такое "лицо города" никакой реконструкцией не исправить! Риторические вопросы: где у нас полиция и куда она смотрит?
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- Смирнов Юрий18.07.2017 19:00Менты и цыгане- как маркс и энгельс
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- берендейка18.07.2017 19:35Подросток держит мамин кошелёк ,и напоказ вытряхнул всю валюту?Приди в какой нибудь бар вечером с пачкой зелёных,и выйди изнего да к тебя не найдут больше.Ккаждому французу полицейского не поставишь,я помню как в начале 2000г у тогда бывшей гостиннице "ЦЕНТРАЛЬНОЙ " немцев ограбили.Вот вам всё так ипродолжается.
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- Вахтанг Камикадзе18.07.2017 19:53Угу, интересно, что бы было, если бы он у себя во Франции арабам-налётчикам такую сумму налом засветил? :)
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 06:58Цыгане около ж\д вокзала тусуются постоянно- менты их вообще не трогают. Обращаться к ним бесполезно: вокзальные говорят "не наша территория" (видимо на чужой нельзя никого трогать).
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- foxвчера, 09:32вот так цыгане...)))разбойники из прошлого.