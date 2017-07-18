Запись на прием в ивановские поликлиники через портал госуслуг приостановлена

Что делать пациентам







Запись на приём к врачу в ивановские поликлиники через портал госуслуг временно приостановлена. Жители областного центра уже обратили внимание на то, что электронная регистратура не работает. В департаменте здравоохранения подтвердили: это действительно так. Но подчеркнули, что записаться на прием к врачу по интернету всё-таки можно. Хотя и не через госпортал.

На сайте госуслуг функция электронной регистратуры появилась в марте этого года. За несколько месяцев возможностью записаться на прием к врачу через портал воспользовались почти 3 с половиной тысячи пациентов. Однако в июне услуга перестала работать. Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, это связано с изменением порядка обработки данных во время электронной записи. Для этого требуется доработка программного обеспечения. Как раз этим на сайте сейчас и занимаются. Работы планируют завершить к середине августа. Но записаться по интернету на приём к врачу по-прежнему можно. Правда, через другие сервисы.

«В качестве альтернативы мы предлагаем всем нашим пациентам продолжать использовать традиционный способ записи на приём к врачу. Это запись через портал регистратура37 и через сайты лечебных учреждений», - сообщила корреспонденту IvanovoNews директор медицинского информационно-аналитического центра Ивановской области Ирина Рокицкая.

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