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Новости

18.07.2017 17:20

Запись на прием в ивановские поликлиники через портал госуслуг приостановлена

Что делать пациентам


Запись на приём к врачу в ивановские поликлиники через портал госуслуг временно приостановлена. Жители областного центра уже обратили внимание на то, что электронная регистратура не работает. В департаменте здравоохранения подтвердили: это действительно так. Но подчеркнули, что записаться на прием к врачу по интернету всё-таки можно. Хотя и не через госпортал.

На сайте госуслуг функция электронной регистратуры появилась в марте этого года. За несколько месяцев возможностью записаться на прием к врачу через портал воспользовались почти 3 с половиной тысячи пациентов. Однако в июне услуга перестала работать. Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, это связано с изменением порядка обработки данных во время электронной записи. Для этого требуется доработка программного обеспечения. Как раз этим на сайте сейчас и занимаются. Работы планируют завершить к середине августа. Но записаться по интернету на приём к врачу по-прежнему можно. Правда, через другие сервисы.

«В качестве альтернативы мы предлагаем всем нашим пациентам продолжать использовать традиционный способ записи на приём к врачу. Это запись через портал регистратура37 и через сайты лечебных учреждений», - сообщила корреспонденту IvanovoNews директор медицинского информационно-аналитического центра Ивановской области Ирина Рокицкая.



ключевые слова: поликлиника прием запись госуслуги портал
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 18.07.2017 22:00
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							не прошло и года)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Смирнов Юрий								
							
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  • 18.07.2017 22:52
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							Избаловали народ...Всю жизнь сидели в и стояли в очередях с времён поганого совка...Не приживается буржуйская метода в Рашке...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 01:27
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							Хотели как лучше, а получилось как всегда.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 07:21
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							Я из Анталии записался к зубному на прошлой недели и всё прекрасно работает через регистратура37.рф								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 16:28
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							как всегда, всё через одно место сделано. ну так понятно же, это ж для простых людей								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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