Нарушители-синхронисты у «Тополя»

Очередной пример ивановского автохамства - ВИДЕО





Очередной пример автохамства в Иванове попал на запись видеорегистратора. Причем, на видео запечатлено сразу тройное нарушение правил дорожного движения.

Улица Лежневская, перекресток с Велижской. Для поворота налево здесь сделан отдельный карман, обозначенный сплошной линией - две ближайшие полосы предназначены для движения только прямо. Однако нетерпеливые водители в этом месте нарушают правила регулярно.

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Вот яркий пример: на запрещающий сигнал светофора проскакивает «Лада» с подбитой фарой. Затем её примеру следует заезжий гость из Ярославской области на белой «КИА». А затем к дуэту неуклюже присоединяются «Жигули». После компания синхронно стартует и удаляется с перекрестка восвояси.