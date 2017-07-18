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Новости

18.07.2017 17:11

Нарушители-синхронисты у «Тополя»

Очередной пример ивановского автохамства - ВИДЕО


Очередной пример автохамства в Иванове попал на запись видеорегистратора. Причем, на видео запечатлено сразу тройное нарушение правил дорожного движения.

Улица Лежневская, перекресток с Велижской. Для поворота налево здесь сделан отдельный карман, обозначенный сплошной линией - две ближайшие полосы предназначены для движения только прямо. Однако нетерпеливые водители в этом месте нарушают правила регулярно.

Вот яркий пример: на запрещающий сигнал светофора проскакивает «Лада» с подбитой фарой. Затем её примеру следует заезжий гость из Ярославской области на белой «КИА». А затем к дуэту неуклюже присоединяются «Жигули». После компания синхронно стартует и удаляется с перекрестка восвояси. 

ключевые слова: автохамство
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Комментарии (12)

	


	

	

		
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  • 
								
									федороф								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 18:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							все так делают иногда...нормально все..никто никому не помешал...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 09:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							по вашей логике нарушать правила пдд если при этом ни кому не мешаешь? они в первую очередь тормозят поток почему я должен оттормаживаться из за ибицидлов, что не могут в своем ряде отстоять очередь? еще расскажи про повороты из второго ряда								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Коробов								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 18:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Автору просто обидно стало, что его обогнали. И хамства здесь ни какого нет. Да, нарушили. Но это не могло повлечь что-то опасного. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Череп								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 19:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и еще две с соседней полосы, такси и кроссовер								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Zaharov72								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 19:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эка невидаль, просто тут у барса офис, вот регик и обиделся а ГАИ Ярославского искать не будут( он походу просто страховой Коммерсантъ ) а к этим по разу в адрес скатаются и отказные через месяц... Дешевый пиар, говорят таким правдорубам машинки портят (может прост болтают):))))
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dmitriy								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Иваново - город стукачей!!!...стукачи минусуйте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fenix75								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 21:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давно пора там поставить камеры на полосу. Быстро должны окупиться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
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  • 18.07.2017 23:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							оу май гат вэт э фанки щит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
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  • 18.07.2017 23:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Затем её примеру следует заезжий гость из Ярославской области на белой «КИА». ... Вы не видели что я вытворял в Нижнем Новгороде, когда в первый раз туда приехал, когда на развязках крутился								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • вчера, 09:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Этот ярославец такой же, как и ты нью-йоркец...
    
В данном месте знаки стоят по ГОСТ, поэтому никаких проблем с ориентировкой нет.
    
Просто те, кто стоят в левой полосе - лохи и терпилы, по мнению этих троих.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
    • 
							
  • вчера, 10:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему Нью-Йорк? Я из Калифорнии								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 08:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мудаки все трое.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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