Новости
18.07.2017 17:11
Нарушители-синхронисты у «Тополя»
Очередной пример ивановского автохамства - ВИДЕО
Очередной пример автохамства в Иванове попал на запись видеорегистратора. Причем, на видео запечатлено сразу тройное нарушение правил дорожного движения.
Улица Лежневская, перекресток с Велижской. Для поворота налево здесь сделан отдельный карман, обозначенный сплошной линией - две ближайшие полосы предназначены для движения только прямо. Однако нетерпеливые водители в этом месте нарушают правила регулярно.Вот яркий пример: на запрещающий сигнал светофора проскакивает «Лада» с подбитой фарой. Затем её примеру следует заезжий гость из Ярославской области на белой «КИА». А затем к дуэту неуклюже присоединяются «Жигули». После компания синхронно стартует и удаляется с перекрестка восвояси.
ключевые слова: автохамство
- оцените новость:
-
(1)
- 4318
- 12
Комментарии (12)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
В данном месте знаки стоят по ГОСТ, поэтому никаких проблем с ориентировкой нет.
Просто те, кто стоят в левой полосе - лохи и терпилы, по мнению этих троих.