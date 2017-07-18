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ГУ МЧС России по Ивановской области проводит конкурс хэштегов
С 10 июля по 12 сентября 2017 года Главное управление МЧС России по Ивановской области проводит конкурс хэштегов в социальных сетях #ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ.
Задачи фотоконкурса:
- раскрытие посредством фотографии интересных аспектов деятельности пожарного;
- повышение уровня знаний в области пожарной безопасности;
- развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация профессии пожарного и спасателя.
Этапы проведения конкурса:
1 этап. 10.07.2017 – 12.09.2017 – опубликовать фотографии на противопожарную тематику с хэштегом #ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ в социальных сетях Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram и отправить скриншот на почту und-37@mail.ru с предоставлением контактного номера телефона;
2 этап. 04.09.2017 – 11.09.2017 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей.
Один участник может представить работы по нескольким темам.
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Комментарии (1)
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- ЙЯdЪ18.07.2017 16:58По вашему фотоконкурс и конкурс хэштегов это одно и то же?