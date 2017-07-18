ГУ МЧС России по Ивановской области проводит конкурс хэштегов





С 10 июля по 12 сентября 2017 года Главное управление МЧС России по Ивановской области проводит конкурс хэштегов в социальных сетях #ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ.

Задачи фотоконкурса:

- раскрытие посредством фотографии интересных аспектов деятельности пожарного;

- повышение уровня знаний в области пожарной безопасности;

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация профессии пожарного и спасателя.

Этапы проведения конкурса:

1 этап. 10.07.2017 – 12.09.2017 – опубликовать фотографии на противопожарную тематику с хэштегом #ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ в социальных сетях Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram и отправить скриншот на почту und-37@mail.ru с предоставлением контактного номера телефона;

2 этап. 04.09.2017 – 11.09.2017 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей.

Один участник может представить работы по нескольким темам.

поделиться ссылкой:

