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Новости

18.07.2017 16:32

ГУ МЧС России по Ивановской области проводит конкурс хэштегов


С 10 июля по 12 сентября 2017 года Главное управление МЧС России по Ивановской области проводит конкурс хэштегов в социальных сетях #ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ.

Задачи фотоконкурса:

- раскрытие посредством фотографии интересных аспектов деятельности пожарного;

- повышение уровня знаний в области пожарной безопасности;

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация профессии пожарного и спасателя.

Этапы проведения конкурса:

1 этап. 10.07.2017 – 12.09.2017 – опубликовать фотографии на противопожарную тематику с хэштегом #ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ в социальных сетях Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram и отправить скриншот на почту und-37@mail.ru с предоставлением контактного номера телефона;

2 этап. 04.09.2017 – 11.09.2017 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей.

Один участник может представить работы по нескольким темам.



ключевые слова: МЧС фото хэштег конкурс
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 18.07.2017 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							По вашему фотоконкурс и конкурс хэштегов это одно и то же?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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