Чиновник в Ивановской области оштрафован за незаконное заключение муниципальных контрактов

Общая сумма штрафов составила 85 тысяч рублей





Администрация Юрьевецкого района в 2016-2017 гг. трижды заключала муниципальные контракты на выполнение работ без соответствующих конкурсных процедур. Данный факт был установлен в ходе проверки, проведенной Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Так, под видом принимаемых мер по предупреждению чрезвычайной ситуации администрацией района 10 мая 2017 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Лира» на сумму 580 тысяч рублей на ликвидацию несанкционированных свалок отходов. Аналогичным образом на основании решений Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Юрьевецкого района заключены муниципальные контракты 11 ноября 2016 и 16 декабря 2016 года.

По фактам выявленных нарушений виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 85 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес главы района внесено представление, которое находится на рассмотрении.

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