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Новости

18.07.2017 16:21

Чиновник в Ивановской области оштрафован за незаконное заключение муниципальных контрактов

Общая сумма штрафов составила 85 тысяч рублей


Администрация Юрьевецкого района в 2016-2017 гг. трижды заключала муниципальные контракты на выполнение работ без соответствующих конкурсных процедур. Данный факт был установлен в ходе проверки, проведенной Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Так, под видом принимаемых мер по предупреждению чрезвычайной ситуации администрацией района 10 мая 2017 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Лира» на сумму 580 тысяч рублей на ликвидацию несанкционированных свалок отходов. Аналогичным образом на основании решений Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Юрьевецкого района заключены муниципальные контракты 11 ноября 2016 и 16 декабря 2016 года.

По фактам выявленных нарушений виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 85 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес главы района внесено представление, которое находится на рассмотрении.



ключевые слова: чиновник муниципальный контракт прокуратура штраф
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:45
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Бизнес по чиновничьи:
    
Заключил левый контракт на поллимона
    
Получил штраф 85 тыр.
    
ПРофит 415 тыр.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kjhg2								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 17:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Да что же ВЫ делаете муниципальный служащий штраф 85000 рублей заплатит,а жить на что ему снова идти заключать не законные контракты кошмар последние  деньги на штраф.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • вчера, 07:00
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    • 
										0
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							Налог не заплатил-вот и все.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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