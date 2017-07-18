ОНФ обратился в прокуратуру по факту размещения в м. Авдотьино незаконных рекламных конструкций

И хищения электроэнергии - ФОТО







В региональное отделение Общероссийского Народного фронта поступило сообщение о незаконном размещении рекламных конструкций и хищении электроэнергии в местечке Авдотьино областного центра (ул. Революционная напротив домов 14А, 16А корпус 3 и 19).

В связи с этим сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сафонов обратился к прокурору ивановской области Андрею Ханько с просьбой принять меры прокурорского реагирования по устранению нарушений закона (фото заявления и рекламы на столбах прилагаются).



Фото: ОНФ



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