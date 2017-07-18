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18.07.2017 16:08
ОНФ обратился в прокуратуру по факту размещения в м. Авдотьино незаконных рекламных конструкций
И хищения электроэнергии - ФОТО
В региональное отделение Общероссийского Народного фронта поступило сообщение о незаконном размещении рекламных конструкций и хищении электроэнергии в местечке Авдотьино областного центра (ул. Революционная напротив домов 14А, 16А корпус 3 и 19).
В связи с этим сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сафонов обратился к прокурору ивановской области Андрею Ханько с просьбой принять меры прокурорского реагирования по устранению нарушений закона (фото заявления и рекламы на столбах прилагаются).
Фото: ОНФ
ключевые слова: реклама электроэнергия ОНФ прокуратура
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Комментарии (23)
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Т.е. некто не платит аренду электросети за размещение конструкции. И если она подключена к освещению - бюджет опачивает потребление электрики.
Но...
Почему в спор хозсубъектов (электросеть и рекламодатель) включается третье лицо? Или передел рынка рекламы?
И почему ответственные лица в администрации не выявили хищение? Им же за это деньги платят. Пусть вернут свою ЗП, начиная с момента размещение рекламы.
Товарищ Сафонов сам-то кто такой? Мелкий уголовник, человек без образования, неизвестно как попавший в эту сомнительную организацию. Кто выбирал этих добрых молодцев? Почему они кому-то что-то диктуют?
Считаю, что такие письма нужно публиковать. Чтобы у людей иллюзий насчёт этой конторы не возникало. А ведь ещё про нормативы какие-то говорят, законы... Читать/писать пусть сначала научатся.