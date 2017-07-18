Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

18.07.2017 16:08

ОНФ обратился в прокуратуру по факту размещения в м. Авдотьино незаконных рекламных конструкций

И хищения электроэнергии - ФОТО


В региональное отделение Общероссийского Народного фронта поступило сообщение о незаконном размещении рекламных конструкций и хищении электроэнергии в местечке Авдотьино областного центра (ул. Революционная напротив домов 14А, 16А корпус 3 и 19).

В связи с этим сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сафонов обратился к прокурору ивановской области Андрею Ханько с просьбой принять меры прокурорского реагирования по устранению нарушений закона (фото заявления и рекламы на столбах прилагаются).

Фото: ОНФ



ключевые слова: реклама электроэнергия ОНФ прокуратура
  • оцените новость:
  • (1)
  • 1031
  • 23







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (23)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Погодите. Насколько я понимаю столбы принадлежат горэлектросети. А бюджет платит по счетчикам за освещение на этих столбах.
    
Т.е. некто не платит аренду электросети за размещение конструкции. И если она подключена к освещению - бюджет опачивает потребление электрики.
    
Но...
    
Почему в спор хозсубъектов (электросеть и рекламодатель) включается третье лицо? Или передел рынка рекламы?
    
И почему ответственные лица в администрации не выявили хищение? Им же за это деньги платят. Пусть вернут свою ЗП, начиная с момента размещение рекламы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili_ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всем известно кто стоит за этой рекламой, Ильюшкин- самосброд, надо ещё одно уголовное дело возбуждать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гражданин хороший								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 17:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Потрясающее по силе письмо. Прочитайте, не поленитесь. Прокуратура должна письменно сообщить о результатах в ОНФ. Прокуратура в ОНФ! 
    
Товарищ Сафонов сам-то кто такой? Мелкий уголовник, человек без образования, неизвестно как попавший в эту сомнительную организацию. Кто выбирал этих добрых молодцев? Почему они кому-то что-то диктуют?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гражданин и гражданка								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Считаю ОНФ на сегодня единственная организация борющаяся с беспределом , а Сафонова ГЕРОЕМ сегодняшнего дня!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili_ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, я тоже хотел поступить в онф, меня не взяли, рожай не вышел								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Аргументы и факты								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если бы у власти были Дмитрии Сафонова , давно был бы в стране порядок?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Аргументы и факты								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отвечаю! был бы порядок во всем!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									награда петин								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ХА ХА ХА!!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									награда петин								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							порядок а-ля нулевые ! " мы не воруем! мы берём положенное"- вот девиз чиновников нулевых. и никто стеснялся откатов и взяток. вы хотите чтоб такой порядок продолжался? такие люди и тянутся к власти чтоб брать и брать и брать.Вы видимо плохо знаете предмет обсуждения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Артем П								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А Сафонов молодец, не боится акул рекламного бизнеса, наверное не зря Президент РФ его сопредседателем Народного Фронта назначел								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 00:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чего ему бояться-то? :) Прокуратура - она только общий надзор за законностью осуществляет, соваться в профессиональные темы поперёд профильного надзора ей законодательством запрещено. :) А чтоб этот профильный надзор отыскать, нужно в теме разбираться. :) Только и всего. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гражданин хороший								
							
    • 
							
  • вчера, 17:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Конечно не боится. В какую сторону скажут, в такую и лает. Чего бояться-то?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не поленился, весь текст прочитал. Наверно нужно написать Великому. Что ж они то на местах творят. Может у Ханько правды поискать. Более бредовой бумаги давно не видел)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									награда петин								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 21:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ПЯТЬ! пять орфографических ошибок в письме фронтовиков! позорище ! сказывается отсутствие образования.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 21:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это не письмо. Это что то не то или то, или то не то. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Анжелика								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Илюша, вытри сопли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili_ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Похоже награда петин и есть Ильюшкин-								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гражданин хороший								
							
    • 
							
  • вчера, 17:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ошибки в письме детские. Даже я бы сказал не детские, а свойственные слабоумным: сложно связать падежи, когда в предложении больше 2-х слов.
    
Считаю, что такие письма нужно публиковать. Чтобы у людей иллюзий насчёт этой конторы не возникало. А ведь ещё про нормативы какие-то говорят, законы... Читать/писать пусть сначала научатся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Анжелика								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чувствуется по прочитанным отзывам, что рекламный бизнес приплачивает написавшим, но я с ними не соглашусь, есть ещё справедливая рука, онф и прокуратуре								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili_ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 23:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот если бы Навальный вступил в онф ,я бы его поддержал, но наверное тоже рожей не вышел								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili_ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 23:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И ваше Барс не пишите больше про онф, не люблю про них новости								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Анжелика								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 23:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Илюша вытри сопли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гирасим Божемойтов								
							
    • 
							
  • вчера, 11:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а сколько бабла из нашего с вами бюджета тратится на этих паразитов дармоедов???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •