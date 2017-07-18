Ивановскому хакеру, атаковавшему госресурс, грозит до 4 лет тюрьмы

В отношении него УФСБ возбудило уголовное дело





Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего ивановца. Он подозревается в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Установлено, что в январе 2017 года подозреваемый скачал в Интернете и установил на свой персональный компьютер одну из вредоносных компьютерных программ. Она предназначалась для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

9 января с использованием данного программного обеспечения он совершил компьютерную атаку на государственный информационный ресурс – официальный сайт администрации Курской области.

«Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Ивановской области.

Ивановскому хакеру грозит до 4 лет тюрьмы.

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