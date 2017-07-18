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Новости

18.07.2017 15:46

Ивановскому хакеру, атаковавшему госресурс, грозит до 4 лет тюрьмы

В отношении него УФСБ возбудило уголовное дело


Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего ивановца. Он подозревается в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Установлено, что в январе 2017 года подозреваемый скачал в Интернете и установил на свой персональный компьютер одну из вредоносных компьютерных программ. Она предназначалась для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

9 января с использованием данного программного обеспечения он совершил компьютерную атаку на государственный информационный ресурс – официальный сайт администрации Курской области.

«Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Ивановской области.

Ивановскому хакеру грозит до 4 лет тюрьмы.



ключевые слова: хакер интернет вредоносная программа УФСБ уголовное дело
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 15:53
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Страсти то какие в наших тьму-тараканях...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Перевод: чувак словил вирусягу. Под видом обучающего курса "Как стать единоросом". Котораяя, действительно, установилась. И потом по команде из вне атаковала сайт администрации Курской области...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 17:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А-а-а. Вон оно как! Словить вирус и скачать и установить программу это одно и то-же? Прэлесно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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