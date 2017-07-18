Новости
Ивановскому хакеру, атаковавшему госресурс, грозит до 4 лет тюрьмы
В отношении него УФСБ возбудило уголовное дело
Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего ивановца. Он подозревается в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.
Установлено, что в январе 2017 года подозреваемый скачал в Интернете и установил на свой персональный компьютер одну из вредоносных компьютерных программ. Она предназначалась для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.
9 января с использованием данного программного обеспечения он совершил компьютерную атаку на государственный информационный ресурс – официальный сайт администрации Курской области.
«Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Ивановской области.
Ивановскому хакеру грозит до 4 лет тюрьмы.
- оцените новость:
-
(1)
- 1143
- 3
Комментарии (3)
-
- ЙЯdЪ18.07.2017 15:53Страсти то какие в наших тьму-тараканях...
-
- Alexander Umnikov18.07.2017 16:28Перевод: чувак словил вирусягу. Под видом обучающего курса "Как стать единоросом". Котораяя, действительно, установилась. И потом по команде из вне атаковала сайт администрации Курской области...
-
- ЙЯdЪ18.07.2017 17:00А-а-а. Вон оно как! Словить вирус и скачать и установить программу это одно и то-же? Прэлесно!