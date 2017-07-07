Ни суд, ни адвокаты Ильюшкина не могут найти бывшего замгубернатора

Его исчезновение связывают с возможным возбуждением уголовного дела

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Ивановский районный суд продолжает рассматривать иск прокурора области к бывшему зампреду регионального правительства Виталию Ильюшкину.Надзорный орган пытается изъять в доход государства его Audi Q7, поскольку госслужащий не смог объяснить, где взял деньги на столь дорогостоящее приобретение. Также прокуратура требует вернуть государству автомобиль «Ягуар», принадлежащий гражданской супруге Ильюшкина, главе Лежневского района Ольге Кузьмичевой.Экс-чиновник ни на одном судебном заседании до сих пор лично не появлялся.Сегодня, 18 июля, судья спросил у адвоката, уведомляет ли он Виталия Ильюшкина о датах заседаний, их содержании - поскольку судебные повестки сам Ильюшкин не получает, хотя повестки отправляются.Адвокат заявила, что "...в этот раз не смогла дозвониться до Ильюшкина".В конце июня Виталий Ильюшкин перестал отвечать на телефонные звонки, его аккаунты в соцсетях, ранее активные каждый день, с 24 июня перестали быть активными.Его исчезновение некоторые наблюдатели связывают с прозвучавшей информацией о том, что в правоохранительных органах рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, связанного со злоупотреблениями при финансировании предвыборной кампании.