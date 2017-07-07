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Новости

18.07.2017 15:38

Ни суд, ни адвокаты Ильюшкина не могут найти бывшего замгубернатора

Его исчезновение связывают с возможным возбуждением уголовного дела

Ивановский районный суд продолжает рассматривать иск прокурора области к бывшему зампреду регионального правительства Виталию Ильюшкину.
Надзорный орган пытается изъять в доход государства его Audi Q7, поскольку госслужащий не смог объяснить, где взял деньги на столь дорогостоящее приобретение. Также прокуратура требует вернуть государству автомобиль «Ягуар», принадлежащий гражданской супруге Ильюшкина, главе Лежневского района Ольге Кузьмичевой. 
Экс-чиновник ни на одном судебном заседании до сих пор лично не появлялся. 

Сегодня, 18 июля, судья спросил у адвоката, уведомляет ли он Виталия Ильюшкина о датах заседаний, их содержании - поскольку судебные повестки сам Ильюшкин не получает, хотя повестки отправляются.
Адвокат заявила, что "...в этот раз не смогла дозвониться до Ильюшкина".

В конце июня Виталий Ильюшкин перестал отвечать на телефонные звонки, его аккаунты в соцсетях, ранее активные каждый день, с 24 июня перестали быть активными. 
Его исчезновение некоторые наблюдатели связывают с прозвучавшей информацией о том, что в правоохранительных органах рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, связанного со злоупотреблениями при финансировании предвыборной кампании.   


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Комментарии (20)

	


	

	

		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 15:54
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							совпадение?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 15:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Был человек и нет человека.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Хмурый								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А на нет как говорится и суда нет!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Для неграмотных писак разъясняю: адвокат является официальным представителем гражданина в суде, пока суд не обяжет ответчика присутствовать или не ограничит его свобод.
    
Кустов! Ты сам одной ногой на Колыме по уголовной статье.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Gleb								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну, по первоходе, с раскаянием и соплями, учитывая детей и "ипотеку", а также слезное письмо от Токаева может штрафом уголовным отделаться. Немалым, конечно, но все равно - статья.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									1000nov 1000nov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Судя по тексту никто не оспаривает возможность адвокатов представлять интересы Ильюшкина в суде. Речь о том, что замгубернатора пропал и скрывается от другого правосудия. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									tef								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 17:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Илюшкин, перелогиньтесь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Zerfo345								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чиновник из городской администрации защищает замгубернатора и пугает журналиста уголовной статьей. Кто бы сомневался.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									anastasia-gc								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ой,вроде,главрег сам себя напугал,когда с поличным люди в погонах с 4 лямами его завернули... Теперь вот суд,пересылка,каторга...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 21:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наличность больше касается фин. департамента, глав вред тут не сильно важный. Деньги наверно с мелких комерсов накошмарили. Конечно это плохо, но кто вникать то будет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Анжелика								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 23:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Илюша вытри сопли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Илья Николаевич								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"А я в ИзРРРаиль уеду"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Можно ли говорить об отмене итогов прошедших выборов? Это в гордуму, в облдума, в поселения. А т.к. выборы признаются недействительными, то все затраты на работу этих недоорганов взыскать в бюджет.
    
ПРофит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									kjhg2								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ХИ, ХИ, ХИ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 17:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кому на Руси жить хорошо-тому кто живет в Лондоне. Уже там. Уехал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ивантеевкаааа								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 18:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Спугнули или предупредили?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Смирнов Юрий								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 19:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И не найдут...Он уже под тёплым калифорнийским солнышком пузик греет...И плюёт оттуда на всю Рашку...))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 19:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В шестой палате, где Наполеон, не смотрели? :) Может там уже отдыхает? :) Чего-то он неважно выглядел в последнее время. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fanat1								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 23:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дядечка на Мальдивах отпуск отгуливает, типа настрадался...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									poiu123								
							
    • 
							
  • вчера, 07:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Подождите, подождите,а кто Ильюшкину поспособствовал ,что бы его не смогли найти? тот же самый суд,и адвокаты Ай да Ильюшкин ай да сукин сын.В протоколе густо ,а наделе пусто МОЛОДЕЦ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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