Ивановцам покажут письма сына Мао Дзедуна

И еще много всего интересного, связанного с освоением жителями облцентра «китайского пространства»





С 20 июля в Музее первого Совета в рамках проекта «Коммунизм+коммуна=коммуналка» будет работать выставка «Каталог с выражением дружбы».

Среди экспонатов выставки – этнографические материалы (костюм, обувь, аксессуары), произведения декоративно-прикладного искусства с изображением дракона - символа китайской нации - из восточной коллекции Дмитрия Бурылина.

«Составленный в тематических разделах выставки перечень страниц истории нашего города раскроет аспекты культурного, политического, экономического, личностного освоения «китайского пространства», - говорят кураторы выставки.

На выставке будут представлены документы ивановского Интердома имени Е.Д. Стасовой - письма Сергея Юн-фу (Мао Аньина) - сына Мао Цзедуна, и письма других воспитанников - Цай Бо, Лю Майана.

Период апогея советско-китайской дружбы и сотрудничества 1950-х годов можно будет увидеть в фотографиях визита китайских текстильщиков в Иваново в 1952 году, материалах М.В. Куликовой – «китайского передовика производства», тканых портретах вождей, подаренных ивановцу К.И. Назарову – члену общества «Китайско-советской дружбы», коллекциях китайских открыток, предметах быта.

Характер личных контактов жительницы города В.А. Майоровой и китайской семьи Зай раскроется в отдельном разделе. Изобразительный ряд выставки будет дополнен китайскими декоративными панно и веерами, представленными художником О.Г. Колбашовым.

Время работы выставки - с 11.00 до 17.30 (касса до 17.00), кроме понедельника.

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