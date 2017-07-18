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Новости

18.07.2017 14:41

Безработный и бомж украли у шуйской пенсионерки 30 банок солений

И детскую коляску


В полицию за помощью обратилась 66-летняя жительница Шуи. Пенсионерка сообщила, что ночью неизвестные, сорвав навесной замок с двери, проникли в ее сарай, расположенный у дома на 2-ой Московской улице, и похитили 30 банок с домашними заготовками и детскую коляску.

Оперативники быстро установили личности подозреваемых в краже и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались 34-летний безработный местный житель и 46-летний бездомный. Оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенное имущество у них изъято и будет возвращено законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: соленья пенсионерка кража полиция
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