Завершается прием заявок на конкурс «Иваново в цвету 2017»





До окончания приема заявок на ежегодный конкурс по цветочному оформлению городских территорий «Иваново в цвету 2017» остается всего две недели.

Напомним, что главная цель конкурса - благоустройство и содержание в образцовом санитарном порядке жилых кварталов, улиц частного сектора, территорий образовательных организаций, лечебных учреждений, учреждений культуры, спортивных центров, прилегающих территорий предприятий и учреждений путем приобщения горожан к традициям цветоводства и использования ландшафтного дизайна.

К участию в конкурсе допускаются жители города, инициативные группы жителей, территориальные общественные самоуправления города, предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм, успевшие подать заявку до 1 августа 2017 года в управление благоустройства администрации города по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6, кабинет № 1215, тел. 59-46-24.

На сегодняшний день на конкурс поступило уже 78 заявок.

Всем цветникам и клумбам, представленным на конкурс, жюри будет давать оценку по нескольким критериям: степень ухоженности, гармония с окружающим ландшафтом, оригинальность и изящество формы, успешность подбора цветочных растений по видам, колеру, высоте и непрерывности цветения, применение природных и декоративных материалов и другим.

Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.

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