Южский народный дом получит более 5 млн рублей из резервного фонда Президента РФ





Министерство экономического развития РФ прислало сообщение, что старейшее учреждение культуры в регионе - Южский народный дом - получит более 5 миллионов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда Президента РФ.

Отметим, что в этом году заявки на получение средств из Фонда подали Гаврилово-Посадский и Южский районы, тогда как в капитальном ремонте нуждаются 29 учреждений культуры области.

Южский народный дом был открыт в 1911 году на средства купцов Балиных. Строился по проекту архитектора Герлиха и до сих пор является архитектурным украшением Южи.

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