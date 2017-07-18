Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

18.07.2017 14:06

Южский народный дом получит более 5 млн рублей из резервного фонда Президента РФ


Министерство экономического развития РФ прислало сообщение, что старейшее учреждение культуры в регионе - Южский народный дом - получит более 5 миллионов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда Президента РФ.

Отметим, что в этом году заявки на получение средств из Фонда подали Гаврилово-Посадский и Южский районы, тогда как в капитальном ремонте нуждаются 29 учреждений культуры области.

Южский народный дом был открыт в 1911 году на средства купцов Балиных. Строился по проекту архитектора Герлиха и до сих пор является архитектурным украшением Южи.



ключевые слова: народный дом Президент резервный фонд финансирование
  • оцените новость:
  • (0)
  • 502
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Смирнов Юрий								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Этим жуликам и 10 рублей много будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									poiu123								
							
    • 
							
  • вчера, 07:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Кто то по мурлыкает хорош кусочек.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •