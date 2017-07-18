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18.07.2017 14:06
Южский народный дом получит более 5 млн рублей из резервного фонда Президента РФ
Министерство экономического развития РФ прислало сообщение, что старейшее учреждение культуры в регионе - Южский народный дом - получит более 5 миллионов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда Президента РФ.
Отметим, что в этом году заявки на получение средств из Фонда подали Гаврилово-Посадский и Южский районы, тогда как в капитальном ремонте нуждаются 29 учреждений культуры области.
Южский народный дом был открыт в 1911 году на средства купцов Балиных. Строился по проекту архитектора Герлиха и до сих пор является архитектурным украшением Южи.
ключевые слова: народный дом Президент резервный фонд финансирование
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Комментарии (2)
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- Смирнов Юрий18.07.2017 22:53Этим жуликам и 10 рублей много будет.
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- poiu123вчера, 07:46Кто то по мурлыкает хорош кусочек.