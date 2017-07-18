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Новости

18.07.2017 13:46

Житель Ивановской области сжег бывшего тестя

Суд приговорил убийцу к 11 годам лишения свободы


Вынесен приговор жителю Вичуги, признанному виновным в умышленном убийстве.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года. Бывшая жена подсудимого позвонила ему и попросила успокоить ее пьяного отца, который громко ругался и мешал отдыху. Мужчина, сам находившийся в алкогольном опьянении, приехал к экс-супруге, вызвал ее отца на улицу, посадил в машину знакомого и увез за город. Там он избил бывшего тестя палкой, а когда тот потерял сознание (злоумышленник подумал, что тесть уже мертв), облил его тело бензином и поджег. Надеясь таким образом скрыть следы преступления.

Причиной смерти старика стали обширные термические ожоги головы, туловища, рук и ног.

В судебном заседании свою вину в совершении убийства вичужанин не признал. Однако с учетом свидетельских показаний, заключений экспертов и других доказательств суд пришел к выводу о доказанности его виновности. Приговор – 11 лет лишения свободы.

«Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба Вичугского городского суда.



ключевые слова: убийство суд приговор
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 18.07.2017 14:07
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										0
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							"находившийся в алкогольном опьянении, приехал к экс-супруге, вызвал ее отца на улицу, посадил в машину знакомого и увез за город"
    

    
а 30тр за вождение авто по синьке?
    
Или там знакомый был за рулём - то это уже группа лиц, знакомый какой срок получил?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • 18.07.2017 19:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							звери								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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