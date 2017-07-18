Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

18.07.2017 13:20

За кражу коньяка и энергетика задержан 24-летний житель Вичуги

Ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление


В полицию с заявлением обратилась заведующая одного из магазинов самообслуживания на улице Ленинской в Вичуге. Женщина сообщила, что неизвестный похитил с прилавка бутылку дорогостоящую коньяка и банку энергетического алкогольного напитка.

Прибывшие на место полицейские опросили персонал магазина и изучили видео с камер наблюдения, расположенных в торговом зале. Вскоре личность предполагаемого преступника была установлена. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний местный житель.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ключевые слова: магазин алкоголь кража полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 435
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации