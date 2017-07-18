За кражу коньяка и энергетика задержан 24-летний житель Вичуги

Ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление





В полицию с заявлением обратилась заведующая одного из магазинов самообслуживания на улице Ленинской в Вичуге. Женщина сообщила, что неизвестный похитил с прилавка бутылку дорогостоящую коньяка и банку энергетического алкогольного напитка.

Прибывшие на место полицейские опросили персонал магазина и изучили видео с камер наблюдения, расположенных в торговом зале. Вскоре личность предполагаемого преступника была установлена. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний местный житель.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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