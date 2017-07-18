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Новости

18.07.2017 13:03

В Иванове 45 мест выделено под уличную торговлю молоком и 20 мест – под торговлю квасом


В этом году проведено два конкурса на право заключения договоров на предоставление мест для осуществления уличной торговли и оказания услуг на территории города Иваново.

По итогам конкурсов предоставлено 175 торговых мест, в том числе 45 мест - для уличной торговли молоком и 20 мест - для торговли квасом. Об этом сегодня сообщили в городском управлении экономического развития и торговли.



ключевые слова: уличная торговля молоко квас
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 18.07.2017 13:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А вот под торговлю пивом из бочки не выделили места!
    
Эти хорошие люди смотрят на Вас (админисрацию) как на г... с непониманием!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А этим торговля на улице не допускается. :) Как и распитие, кстати. :) Только в специально отведённых местах и только в отведённое время. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 18.07.2017 13:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							оБведенных местах.
    

    
ПРмходишь, обводишь мелом круг и пьешь. И ни одна нечистая сила н нарушит твой покой...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А, ну флаг в руки - и 20-ть лет назад спокойно на улице бутылку пива не выпьешь по жаре, докопается какой-нибудь неимущий обязательно. :) То бутылку ему пустую, то закурить. :) И т.д. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							То 20 лет назад, когда на ПлП бабки косяками за фидошниками на пойнтовке ходили,
    
а то когда нормальные времена были и бочка с пивом была обычным делом.
    
Были даже автоматы по 20к на станционной.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:46
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							А, ну про те времена я тоже могу много чего рассказать - из жизни бати и его коллег. :) Он меня мелкого с собой брал, я там лимонад лопаю, ну а мужики пивко. :) Откуда и узнал, как сей продукт правильно употреблять надо. :) Так что сказки про "счастливый советский строй" оставьте кому-нибудь другому. :) Те, кто всё это живьём видел, ещё живы. :) Не поймут вас. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 14:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Пивная была ближе к плотине над ручьем. Где и лодочная станция.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 18.07.2017 14:56
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										0
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							Ну, во-первых, пивная в г. Иваново была в те времена далеко не одна, а практически у проходной каждого предприятия. :) Фильтра мыли после смены сотрудники - мочегонное свойство пива тут и использовалось. :) И прочие характеристики, там много чего есть, если пиво натуральное. :) А представляла из себя котловина ПлП в те годы, я уже писал - газовая камера натуральная, из-за стекающих вниз с фабрик паров хлора. :) По-этому, пивная тамошняя пользовалась весьма специфической репутацией - туда отправляли тех, кого не жалко в принципе. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 14:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							175 - 45 - 20 = 110 мест под что? Продажа газет и талонов на проезд в трамвае?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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