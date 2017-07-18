В Иванове 45 мест выделено под уличную торговлю молоком и 20 мест – под торговлю квасом





В этом году проведено два конкурса на право заключения договоров на предоставление мест для осуществления уличной торговли и оказания услуг на территории города Иваново.

По итогам конкурсов предоставлено 175 торговых мест, в том числе 45 мест - для уличной торговли молоком и 20 мест - для торговли квасом. Об этом сегодня сообщили в городском управлении экономического развития и торговли.

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