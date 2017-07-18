На «Открытом небе» «Роскосмос» представит свою экспозицию

Назначена дата проведения военно-патриотического праздника





Завтра на заседании оргкомитета обсудят план проведения военно-патриотического праздника «Открытое небо» в 2017 году. Мероприятие пройдет под председательством губернатора Ивановской области Павла Конькова.

Площадкой праздника традиционно станет аэродром «Северный». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году мероприятие состоится 19 августа и будет совмещено с празднованием 50-летия создания 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала военно-транспортной авиации).

В рамках «Открытого неба» запланировано прохождение войск Ивановского территориального гарнизона торжественным маршем, статический и динамический показ образцов военной и специальной техники, показательные выступления по военно-прикладным и экстремальным видам спорта. На празднике будут работать различные творческие и спортивные площадки, ярмарки народных умельцев, площадка ДОСААФ, полевые кухни, состоятся выступления творческих коллективов. 610-м центром боевого применения и переучивания летного состава будет организована лётная программа с участием самолетов военно-транспортной авиации.

Кроме того, 610-й центр прорабатывает вопрос участия в мероприятии пилотажных истребительных групп ВВС России.

К участию в празднике с экспозициями приглашены корпорация «Роскосмос» и фонд «Сколково».

Планируется, что мероприятие посетят порядка 100 тысяч человек.

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