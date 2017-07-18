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18.07.2017 12:40
На Шереметевском проспекте в Иванове отключат основной транспортный светофор
А также - еще на двух перекрестках областного центра
Как сообщает городское Управление благоустройства, 19 июля в областном центре будут отключены светофоры:
- с 09.00 до 17.00 - на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Танкиста Белороссова;
- с 09.00 до 17.00 на перекрестке улиц Рыбинской и 3-й Ушакова.
Кроме этого в этот же день с 08.00 до 17.00 планируется отключение электроэнергии основного транспортного светофора в районе дома №50 на Шереметевском проспекте.
ключевые слова: перекрестки светофоры
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Комментарии (2)
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Очень понятно, особенно включив я-карты и не найдя дома №50,
по Фридриха - у КранБанки? - У "Мира" пешеходник, не проще было написать? Мозг не жмёт?