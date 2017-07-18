На Шереметевском проспекте в Иванове отключат основной транспортный светофор

А также - еще на двух перекрестках областного центра





Как сообщает городское Управление благоустройства, 19 июля в областном центре будут отключены светофоры:

- с 09.00 до 17.00 - на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Танкиста Белороссова;

- с 09.00 до 17.00 на перекрестке улиц Рыбинской и 3-й Ушакова.

Кроме этого в этот же день с 08.00 до 17.00 планируется отключение электроэнергии основного транспортного светофора в районе дома №50 на Шереметевском проспекте.

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