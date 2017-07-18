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Новости

18.07.2017 12:40

На Шереметевском проспекте в Иванове отключат основной транспортный светофор

А также - еще на двух перекрестках областного центра


Как сообщает городское Управление благоустройства, 19 июля в областном центре будут отключены светофоры:

- с 09.00 до 17.00 - на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Танкиста Белороссова;

- с 09.00 до 17.00 на перекрестке улиц Рыбинской и 3-й Ушакова.

Кроме этого в этот же день с 08.00 до 17.00 планируется отключение электроэнергии основного транспортного светофора в районе дома №50 на Шереметевском проспекте.



ключевые слова: перекрестки светофоры
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							- "в районе дома №50 на Шереметевском проспекте"
    
Очень понятно, особенно включив я-карты и не найдя дома №50,
    
по Фридриха - у КранБанки? - У "Мира" пешеходник, не проще было написать? Мозг не жмёт?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А этот неизвестно у какого дома стоящий светофор - он основной в масштабе города или всей области?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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