В Ивановской области домашний кот заразился бешенством

В месте обнаружения больного животного проводятся мероприятия по ликвидации очага опасного заболевания





На территории Ивановской области зарегистрирован новый случай бешенства домашнего животного.

17 июля заболевание подтвердилось при исследовании погибшего кота, принадлежащего жителю села Долматовский Заволжского района.

В настоящее время в месте обнаружения больного животного проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия по локализации и ликвидации выявленного очага бешенства животных.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, в этом году это 6-й случай заболевания домашнего животного на территории Ивановской области. 5 раз заболевание диагностировалось у собак. Среди кошачьих - впервые. Чаще это опасное заболевание регистрируется у диких животных, в основном у лис.

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