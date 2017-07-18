В Ивановской области пьяный мотоциклист сбил инспектора ДПС

Оба госпитализированы - ФОТО





ДТП случилось 17 июля около 9 часов вечера на Большой Пролетарской улице в Вичуге. 29-летний молодой человек, управляя мотоциклом MOTOLAND VXR5 в состоянии алкогольного опьянения, сбил инспектора ДПС, который в это время нес службу.

В результате, как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, оба получили травмы:

- мотоциклист с закрытым перелом лодыжки, ушибленной раной спинки носа, ссадинами кистей и коленных суставов доставлен в Вичугскую ЦРБ;

- 38-летний дорожный полицейский с травмами головы, ушибленной раной лба, ссадинами, ушибами плеча и бедра госпитализирован в ту же больницу.

У водителя мотоцикла взята кровь на исследование. В отношении него составлены административные материалы, возбуждено административное расследование.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

поделиться ссылкой:

