Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

18.07.2017 12:07

В Ивановской области пьяный мотоциклист сбил инспектора ДПС

Оба госпитализированы - ФОТО


ДТП случилось 17 июля около 9 часов вечера на Большой Пролетарской улице в Вичуге. 29-летний молодой человек, управляя мотоциклом MOTOLAND VXR5 в состоянии алкогольного опьянения, сбил инспектора ДПС, который в это время нес службу.

В результате, как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, оба получили травмы:

- мотоциклист с закрытым перелом лодыжки, ушибленной раной спинки носа, ссадинами кистей и коленных суставов доставлен в Вичугскую ЦРБ;

- 38-летний дорожный полицейский с травмами головы, ушибленной раной лба, ссадинами, ушибами плеча и бедра госпитализирован в ту же больницу.

У водителя мотоцикла взята кровь на исследование. В отношении него составлены административные материалы, возбуждено административное расследование.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП мотоцикл инспектор ДПС наезд
  • оцените новость:
  • (1)
  • 4947
  • 12







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (12)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									СеменСеменович								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это вроде не мотоцикл, а табуретка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"38-летний дородный полицейский", вы серьёзно?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну хоть правильно написали, что травма головы, а не мозга ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дородный - это пять :-)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не пять, это двойка по русскому, и 100 баллов за ЕГЭ ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отнюдь, слово очень к месту: за счёт "дородного полицейского" новость заиграла совсем иными красками. ;-)
    
Ничего личного, полицейскому, конечно, я сочувствую на самом деле.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему хруст уже в состоянии алкогольного, если только еще взята кровь на исследование?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 14:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ЦРБ в Вичуге невелика. Обеих положили в одну палату. Что б не скучно было!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Аристарх Доминикович								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 14:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё таки они нашли друг друга!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 17:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							  Может оба навеселе были? Это многое объяснило бы. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гирасим Божемойтов								
							
    • 
							
  • вчера, 11:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							на дородного ловили на живца								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ганс								
							
    • 
							
  • вчера, 17:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							коментеры хреновы полицейский не человек чтоли? вас бы сбил этот пьяный ушлепок,посмотрели бы как закудахтали бы дебилы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •