Роспотребнадзор выявил огромное количество нарушений в магазинах «Пятерочка»





Во 2-м квартале 2017 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ивановской области провели проверку 37 объектов предприятий розничной торговой сети магазинов «Пятерочка» ООО «Агроторг».

Результаты проверки поражают, прежде всего, количеством выявленных нарушений. Здесь и реализация продукции с истекшим сроком годности, и продажа товара без указания производителя и даты изготовления, и торговля небезопасной продукцией, в том числе молочной, и нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации торговли, нарушения правил хранения пищевых продуктов и т.д.

И это только часть выявленных нарушений. С полным их перечнем, а также с адресами магазинов, где эти нарушения были выявлены, можно ознакомиться здесь.

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