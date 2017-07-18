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18.07.2017 11:45
Роспотребнадзор выявил огромное количество нарушений в магазинах «Пятерочка»
Во 2-м квартале 2017 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ивановской области провели проверку 37 объектов предприятий розничной торговой сети магазинов «Пятерочка» ООО «Агроторг».
Результаты проверки поражают, прежде всего, количеством выявленных нарушений. Здесь и реализация продукции с истекшим сроком годности, и продажа товара без указания производителя и даты изготовления, и торговля небезопасной продукцией, в том числе молочной, и нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации торговли, нарушения правил хранения пищевых продуктов и т.д.
И это только часть выявленных нарушений. С полным их перечнем, а также с адресами магазинов, где эти нарушения были выявлены, можно ознакомиться здесь.
ключевые слова: торговая сеть магазины Роспотребнадзор
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Комментарии (47)
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Я хотел бы прочитать "В результате проверки сделано то-то, так то. Итогом явилось, что при повторной внеплановой проверке недостатков не обнаружено".
А то они, типа покритиковали, а дела где?
Т.е. мы сейчас можем зайти и все будет ок?
- Вот как им по 7500р сделают - сразу и кризис исчезнет и платить все будут
- Почему проверили только 5-ку, почему не Магнит или Ленту - в ленте тухляк в холодильниках, Ашан? - Последний раз был давно - но тухляком несло - на 1м этаже даже воняло.
ЗЫ. Свобода слова по ивановоньюСрусовски - блокировка неугодного аккаунта.