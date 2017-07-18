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Новости

18.07.2017 11:45

Роспотребнадзор выявил огромное количество нарушений в магазинах «Пятерочка»


Во 2-м квартале 2017 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ивановской области провели проверку 37 объектов предприятий розничной торговой сети магазинов «Пятерочка» ООО «Агроторг».

Результаты проверки поражают, прежде всего, количеством выявленных нарушений. Здесь и реализация продукции с истекшим сроком годности, и продажа товара без указания производителя и даты изготовления, и торговля небезопасной продукцией, в том числе молочной, и нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации торговли, нарушения правил хранения пищевых продуктов и т.д.

И это только часть выявленных нарушений. С полным их перечнем, а также с адресами магазинов, где эти нарушения были выявлены, можно ознакомиться здесь.



ключевые слова: торговая сеть магазины Роспотребнадзор
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Комментарии (47)

	


	

	

		
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  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну что скажут наши "оппозиционеры" на эту работу власти?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							скажу то, что такие проверки и выявление нарушений происходят ТОЛЬКО на палочной основе, то есть для показателей работы, а не для того, чтобы нам стало лучше жить. Ну или как вариант- заказ с другой торговой сети, дабы придушить конкурента!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В точку								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А Вам не все равно заказ это или плановый показатель? Факт выявления нарушений имеется, работа выполнена. Соответственно обслуживание граждан должно улучшиться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хотелось бы что бы всех проверяли, смысл только одних. У меня рядом магнит, что же его по дороге не зацепили? На разных полках один товар, с разными ценниками. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 15:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Магнит Купец и 5 однозначно лидеры про просрочке в городе, но магнит с 2000 года под иммунитетом ему ни чего не сделают 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скорей, закроются - в долг таким больше никто не даёт, а своих-то и не было никогда. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Морально раздавленная оппозиция грохнулась на колени перед портретом Путина и криком кричит со слезами на глазах "Велик и всемогущ наш любимый руководитель. Нет тебя - нет и России!"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что то в "Высшую лигу" их не занесло, "Пятерочка" курит в сторонке. Охлажденное почти все можно выбрасывать.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Простите, а зачем вы заходите в магазин, в котором в принципе ничего не может быть съедобного? :) Потому как, требования по условиям хранения при такой организации "торговли", в принципе выполнить невозможно? :) Из мазохизьму? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так а куда идти, от безысходности. Монополия на продрынке. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Где монополия? Назовите улицу, где в радиусе 500 метров нет ни одного магазина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да запросто, ул. Лепилова - да всё Афанасьево, чтоб хлеба купить нужно семь верст г...  ногами помесить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да ладна. В 500 метрах ул. стефенсона, где полный набор магазинов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 14:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							500 метров. ул.Стефенсона. Магазинов полно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 14:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Верно, это не монополия, а картельный сговор. Выбирайте из г.вна. А мы названия и цены поменяем, ходите сравнивайте проверяйте. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Комментатор								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Афанасьево? А это где? Вы бы хоть название района, где живёте, научились правильно писать, а уж потом про магазины говорили...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 21:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так может он о настоящем хлебе, а не о помоях спрашивал.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой толк от того, что под разными вывесками одно и то же г... продают?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							еще бесит несоответствие цен на ценнике и на кассе на товары, особенно акционные. В Пятерочке всегда с этим сплошной обман. Только и проверяй.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 15:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							на кассе вам обязаны пробить по ценнику выставленному в торг зале, если пробили, а потом обнаружили смело возмещайтесь и получайте разницу в цене. введение в заблуждение у нас является мошенничеством ,что налагает штраф на юр лицо от 10 до 20 тысяч рублей								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хм. "Результате проверки поражают"
    
Я хотел бы прочитать "В результате проверки сделано то-то, так то. Итогом явилось, что при повторной внеплановой проверке недостатков не обнаружено".
    
А то они, типа покритиковали, а дела где?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На основании материалов проведенной проверки Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области  юридическое лицо и должностные лица  привлечены к административной ответственности по  ст.ст.14.43.ч.1, 14.43 ч.2 , 14.15, 14.8.ч.1,14.4ч.1,14.53.ч.1.6.3,6.4,6.5 КоАП РФ. с наложением штрафных санкций на общую сумму 405,1 тыс. руб.  Выданы предписания на устранение выявленных нарушений и представления  об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ха-ха. Как ты предсказуем :-)
    
Т.е. мы сейчас можем зайти и все будет ок?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты так-же не отличаешься оригинальностью, превратив белое в черное. почти полляма в доход бюджета абсолютно не радуют. Да и отчет об устранении нарушений в данном случае обязателен.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пол ляма с работников соберут, а завтра заставят опять просрочкой торговать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Предсказуемо. Пусть соберут, может работать начнут? На счет "заставят" - бред, не хочешь торговать просрочкой - увольняйся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Т.е. должны работать не умеющие читать, писать и считать. Если что то умеешь- увольняйся. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет. Мы все должны получать з\п в конверте и пинать правительство, за то что наука у нас в стране хуже чем в европе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							з\п в конверте отражается только на з\п в конверте чиновников, которые себе её периодически повышают из тех налогов что приходится платить честному предпринимателю - всё бабло уходит в карман чиновникам!
    
 - Вот как им по 7500р сделают - сразу и кризис исчезнет и платить все будут								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Согласен только с одним - очень высокая з/п у депутатов. Остальное - белоленточные пживчики.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вадим								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дай угадаю, твоя следующая фраза будет :Не нравится, никто не держит, Чемодан Вокзал Европа. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что, статус беженца получить решил? :) Ущемляют-притесняют на родине? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вадим								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Адимив, ты действительно такой наивный или просто прикидываешься? Штрафы будут погашены за наш же счёт очередной наценкой ,во всех магазинах один и тот же бардак от проверки до проверки, и эта проверка ничего не даст. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы предлагаете вообще ни чего не делать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"все равно украдут" (С) Alexander Umnikov								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Александр Семенов								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давно ожидаемо. Как только Пятерочки стали, по всем показателям, обгонять Магнит, так они и подписали себе приговор - никто не смеет конкурировать с личной сетью семейки Пукиных. Колхозники, забудьте о конкуренции, жрите говно, что дают или вы не патриоты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Магниты обхожу стороной, ибо показатель "просрочки" действительно выше чем у всех остальных. Предлагаю и Вам действовать так-же.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так куда пойдем за товаром? Только огород? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я Вас умоляю. Не смешите мои тапочки. Пока человек имеет потребность в пище - магазины всегда будут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не рекламы ради, Рынок с обизянками, РИАТ - вполне съедобно всё, кроме свежего мяса - нужно осторожно выбирать, Высшая лига - да не всё но есть что пожевать, сетка - павильон у любого магазина - с обизянами - но съедобно!
    
 - Почему проверили только 5-ку, почему не Магнит или Ленту - в ленте тухляк в холодильниках, Ашан? - Последний раз был давно - но тухляком несло - на 1м этаже даже воняло.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 14:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ГАшан недавно "нагнули".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 17:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В горке (риате) всю зиму дорогие и скисшие. Написано (тепличные)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На Шевченко,2 стабильно нарушают правила хранения,молочной и мясной продукции,температура в холодильниках к примеру вчера была 13-14 градусов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фвшьшм								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тем не менее лучший магазин в округе.
    

    
ЗЫ. Свобода слова по ивановоньюСрусовски - блокировка неугодного аккаунта.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Cергей								
							
    • 
							
  • вчера, 08:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							кто-то кому-то не заплатил...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гирасим Божемойтов								
							
    • 
							
  • вчера, 11:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							весь этот цирк проплачен Магнитом   146%								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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