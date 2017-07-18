В Иванове открывается тренировочный комплекс спасателей и пожарных

Он включает в себя 13 этапов, моделирующих различные варианты проведения аварийно-спасательных работ





На территории областного поисково-спасательного отряда «Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» закончено строительство учебно-тренировочного комплекса спасателей и пожарных.

Комплекс включает в себя 13 этапов, моделирующих различные варианты проведения аварийно-спасательных работ: от колодца до альпинистской стенки - скалодрома.

Торжественное открытие комплекса состоится 20 июля. В программе открытия - демонстрация спасательных работ на всех этапах.

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