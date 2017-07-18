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Новости

18.07.2017 11:26

Прокуратура Ивановской области рассказала об отмывании денег


Пресс-служба прокуратуры Ивановской области рассказала о выявленных в первом полугодии 2017 года нарушениях федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Большинство нарушений связано с неисполнением требований закона о разработке правил внутреннего контроля, назначении должностных лиц, ответственных за их соблюдение, а также с постановкой вышеназванных субъектов на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Так, в частности, подобные факты Кинешемская городская прокуратуры выявила в деятельности 7 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих финансовые операции. Внесено 7 представлений, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях.

Кроме того, в ходе прокурорских проверок пресекались факты ненадлежащего исполнения обязанностей по идентификации клиентов по сделкам, регламентированным ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, закреплению и хранению информации о них. Подобные нарушения потребовали вмешательства в текущем году со стороны прокуратуры Приволжского района.

Так, например, ряд организаций, торгующих изделиями из драгоценных металлов и камней, при заключении сделок на сумму свыше 15 тысяч рублей в нарушение закона не осуществляли идентификацию клиентов. По данным фактам руководителям коммерческих организаций внесено 3 представления. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к недопущению нарушений впредь, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



ключевые слова: деньги отмывание прокуратура
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 18.07.2017 13:38
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							"при заключении сделок на сумму свыше 15 тысяч рублей"
    
Про 2 лимона баксов, свадьбу Баскова на Кобзоне напомнить? - Не там роете!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 18.07.2017 14:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							прокурорским видней, вон Пятерочку неспроста накрячили, бабосики решают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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