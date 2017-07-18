Лиса пришла в дом к ивановцу

Мужчине удалось сфотографировать гостью с близкого расстояния - ФОТО





Интересный случай произошел сегодня около 4-х часов утра на участке одного из частных домов в местечке Соснево областного центра. Хозяина дома разбудил лай собак. Выглянув в окно, мужчина посторонних не обнаружил. Лай не прекращался. Осмотрев участок и не найдя ничего подозрительного, местный житель отпустил собак, одна из которых понеслась к машине - из-под колес к беседке выскочила испуганная лисица.

Лесной зверек забился от страха под лавку. Мужчина вернул собак на место, а сам зашел в дом, взял фотоаппарат и вынес гостье кусочек говяжьей печени. Лисица угощение попробовала, но есть все-таки не стала. Как не стала и уходить. Только после того, как владелец участка открыл ворота, лиса дала стрекача.

Что привело гостью в город, остается загадкой. Однако всем владельцам мелкой живности в Соснево, судя по всему, стоит укрепить вольеры и курятники.



Фото: Сергей Кабанов



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