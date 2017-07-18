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Новости

18.07.2017 11:01

Лиса пришла в дом к ивановцу

Мужчине удалось сфотографировать гостью с близкого расстояния - ФОТО


Интересный случай произошел сегодня около 4-х часов утра на участке одного из частных домов в местечке Соснево областного центра. Хозяина дома разбудил лай собак. Выглянув в окно, мужчина посторонних не обнаружил. Лай не прекращался. Осмотрев участок и не найдя ничего подозрительного, местный житель отпустил собак, одна из которых понеслась к машине - из-под колес к беседке выскочила испуганная лисица.

Лесной зверек забился от страха под лавку. Мужчина вернул собак на место, а сам зашел в дом, взял фотоаппарат и вынес гостье кусочек говяжьей печени. Лисица угощение попробовала, но есть все-таки не стала. Как не стала и уходить. Только после того, как владелец участка открыл ворота, лиса дала стрекача.

Что привело гостью в город, остается загадкой. Однако всем владельцам мелкой живности в Соснево, судя по всему, стоит укрепить вольеры и курятники.

Фото: Сергей Кабанов



ключевые слова: животные лиса
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • 18.07.2017 12:10
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										0
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							надеюсь она смогла убежать в безопасное место								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 18.07.2017 13:15
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										+1
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							А потом у соседей завёлся бешеный кот,
    
лисы - основной переносчик бешенства, кто не в курсе что это, объясню!
    
Если не провести лечение после заражения (укус, царапина) смерть покажется очень лёгким избавлением от мук. Срок 2 месяца.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • 18.07.2017 13:39
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										+1
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							Повезло мужику - мог и укольчики от бешенства отхватить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fanat1								
							
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  • вчера, 00:13
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										0
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							Мужик, а твои собаки от бешенства привиты? И дезинфекцию двора не мешало бы сделать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cергей								
							
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  • вчера, 08:25
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							ладно хоть не белочка)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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