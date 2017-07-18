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Новости

18.07.2017 10:34

Владимир Шарыпов планирует открыть в Иванове новый музей

ФОТО


О своем желании открыть в областном центре новый музе глава города Владимир Шарыпов написал в Твиттере.

«Поздравил Вячеслава Зайцева с 35-летием его Дома моды, - сообщает мэр. - Есть планы открыть в Иванове музей им. В.Зайцева».

Фото: Твиттер / Владимир Шарыпов

ключевые слова: Владимир Шарыпов музей
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									а судьи кто?								
							
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  • 18.07.2017 10:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Музей, конечно хорошее дело. Но лучше отрывать заводы и фабрики.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Пятёркин								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 10:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Неплохо, будет куда туристам сходить)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 18.07.2017 12:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							музеев нам только не хватает!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Беляков								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А советскую ситцевую экспозицию в музее ситца вернут на место? А то там сейчас как раз зайцевские дела размещены.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Мэр у нас деловой и шустрый - все бегает, суетится в дело и без дела. Только вот нужно бы задаться вопросом: "А, может, на что-то более важное можно потратить деньги? Довести до ума то, что уже имеется?" Те же тротуары, те же музеи, парковки, газоны итд								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kjhg2								
							
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  • 18.07.2017 13:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ну- ну не всем желаниям суждено сбыться Шарыпов вразумей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cергей								
							
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  • вчера, 08:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							надо больше торговых центров, а он музеи открывает!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Максим Беляков								
							
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  • вчера, 08:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Только фотка почему-то из Плёса :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									паренек-со-двора								
							
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  • вчера, 09:48
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    • 
										0
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							Музей знаменитому ивановцу - достойное признание заслуг. Молодцы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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