Владимир Шарыпов планирует открыть в Иванове новый музей

ФОТО





О своем желании открыть в областном центре новый музе глава города Владимир Шарыпов написал в Твиттере.

«Поздравил Вячеслава Зайцева с 35-летием его Дома моды, - сообщает мэр. - Есть планы открыть в Иванове музей им. В.Зайцева».

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(2)

1725

Фото: Твиттер / Владимир Шарыпов