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18.07.2017 10:34
Владимир Шарыпов планирует открыть в Иванове новый музей
ФОТО
О своем желании открыть в областном центре новый музе глава города Владимир Шарыпов написал в Твиттере.
«Поздравил Вячеслава Зайцева с 35-летием его Дома моды, - сообщает мэр. - Есть планы открыть в Иванове музей им. В.Зайцева».Фото: Твиттер / Владимир Шарыпов
ключевые слова: Владимир Шарыпов музей
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Комментарии (9)
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- а судьи кто?18.07.2017 10:41Музей, конечно хорошее дело. Но лучше отрывать заводы и фабрики.
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- Пятёркин18.07.2017 10:55Неплохо, будет куда туристам сходить)
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- макссс18.07.2017 12:10музеев нам только не хватает!
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- Сергей Беляков18.07.2017 12:49А советскую ситцевую экспозицию в музее ситца вернут на место? А то там сейчас как раз зайцевские дела размещены.
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- IvZ18.07.2017 13:37Мэр у нас деловой и шустрый - все бегает, суетится в дело и без дела. Только вот нужно бы задаться вопросом: "А, может, на что-то более важное можно потратить деньги? Довести до ума то, что уже имеется?" Те же тротуары, те же музеи, парковки, газоны итд
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- kjhg218.07.2017 13:38Ну- ну не всем желаниям суждено сбыться Шарыпов вразумей.
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- Cергейвчера, 08:28надо больше торговых центров, а он музеи открывает!!!
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- Максим Беляковвчера, 08:30Только фотка почему-то из Плёса :)
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- паренек-со-дворавчера, 09:48Музей знаменитому ивановцу - достойное признание заслуг. Молодцы