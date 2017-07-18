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Новости

18.07.2017 10:24

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 18 июля


По сообщению ивановской мэрии, сегодня в областном центре будут продолжены ремонтные работы на улицах Любимова (парковки, тротуары) и 8 Марта (ремонт ливневой канализации).

Подготовительные работы, устройство корыта под дорожную одежду, демонтаж бортовых камней, вырубка кустарника продолжатся на улице Станкостроителей.

На Вокзальной площади идут подготовительные работы к капитальному ремонту, в том числе демонтаж тротуарной плитки.

Ремонт тротуаров продолжится на улице Ермака (устройство велосипедной дорожки), улицах 1-я Отрадная и Дзержинского.

Планировка покрытия с добавлением инертного материала будет проводиться на улицах Инженерная, 19-я и 25-я Линии.

Ямочный ремонт проезжей части будет идти на улицах Кавалерийская, Окуловой, Шувандиной, 1-я Сусанина, 3-я Лагерная, 11-й Проезд, 10-й Проезд (в районе дома 45), а также на дороге на газораспределительную станцию (Дуниловское шоссе).



ключевые слова: дороги ремонт
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