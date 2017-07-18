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Новости

18.07.2017 09:59

В Иванове автобус врезался в фуру

Кондуктор в коме, водитель также госпитализирован - ФОТО


Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла сегодня около 05.35 у дома №25 на улице Павла Большевикова в областном центре. Пассажирский автобус «Богдан» 14 маршрута врезался в припаркованную на краю дороги "Сканию" с полуприцепом. Водитель фуры находился в этот момент в кабине. Удар был настолько сильным, что кабину автобуса буквально разворотило.

В результате ДТП кондуктор впала в кому, ее доставили в реанимацию. Водитель также госпитализирован, из искореженного автобуса его доставали сотрудники МЧС. По предварительной информации, у мужчины перелом ноги.

Пассажиров в «Богдане» не было, автобус только-только выехал на маршрут.

По словам другого водителя этого маршрута, он тоже накануне чуть не попал в ДТП на этом же самом месте. Говорит, - из-за плохой видимости на данном участке. Фуру, особенно, если ехать с большой скорости, можно заметить только в последний момент.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер, УГИБДД по Ивановской области


ключевые слова: ДТП автобус фура
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  • (2)
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Комментарии (37)

	


	

	

		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 10:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну и что .Выводы будут сделаны по 14 маршруту. Или дальше будем биться?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander  Umnikov								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какие выводы тебе нужны, дурень?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 12:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты свое "дурень' засунь себе подальше и поглубже. Нормально разговаривай,тебя тут никто не оскорблял.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 10:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сколько ни езжу по этой улице, проблемы с видимостью бывали только в низине около Уводи во время тумана. Даже боюсь представить, с какой скоростью надо ехать и куда смотреть, чтобы не заметить фуру.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 10:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Утро раннее, сонный ещё, глаза не продрал. Плюс погода в этот день какая была? Если смурная, так в полшестого утра сумерки ещё. А фура без габаритов включённых стояла. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							в половина шестого уже солнце светило во всю								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Куда оно светило в таком случае? :) Оно как раз низко в это время, если погода не смурная? :) Если с Харинки под горку шёл, то вполне может быть, что и в лоб автобусу. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									СеменСеменович								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 18:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							в 3 часа уже светло. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 21:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какое в лоб, если утро было? Откройте карту города и посмотрите.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 00:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Посмотрел - у дома 25 дело было. Спасибо, уточнили. Это бывший ЗЧМ. Судя по фоткам, он шёл в горку от реки. Солнце в это время на востоке, т.е. не прямо в лоб, а градусов на 30-45 правее. Тени на фотках подтверждают - посмотрите внимательно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Максим Беляков								
							
    • 
							
  • вчера, 08:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тогда нужно ехать с соответствующей скоростью, раз солнце в лоб светит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									СеменСеменович								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и ты в каждой теме про маршрутки их защищаешь, и если по твоему в пол-шестого темно то надень очки или сдай права. Светлеет в три сейчас.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Максим Беляков								
							
    • 
							
  • вчера, 08:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Езжу к 5 утра на работу. Светло как днём, солнце светит. Тумана не было. Вопрос к водителю, с какой скоростью он ехал, что так разворотил автобус и не заметил преграды. Тем более по словам водилы с другого автобуса, фуры там стоят часто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivannna								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 10:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да ужжж, с какой же скоростью надо влететь в фуру, чтобы всю морду смять.
    
А вообще эти богданы ездят как ошпаренные,  хуже маршруток								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У Богдана ребер жесткости в носовой части нет он сомнется так и при менее сильном ударе, а тут еще правой частью 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это не говорит о том что он ехал с превышением или без, вспомните любо краш тест удары происходят на скорости 57 км\ч разрушения более ужасающие								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									deva								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 10:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"По словам другого водителя этого маршрута,Фуру, можно не заметить, особенно, если ехать с большой скорости" Вопрос, а зачем ехать в городе с большой скоростью, где действует ограничение 60 км/ч. На мой взгляд этих водителей надо уволить с последующим запретом устройства в пассажирские перевозки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 10:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							До тех пор пока мэрия не наведёт порядок в сфере пассажирских перевозок, трагедии будут продолжаться. На маршрутах работает непонятно кто. Эти непонятно кто ездят не понятно на чем. Нужно создавать полноценное АТП с инфраструктурой. Но ведь это невыгодно, пилить будет нечего, откатывать не с чего... Музеи открывать конечно хорошо! Но делать это надо тогда, когда в городе все в порядке, г-н Шарыпов! Каждый день читаем о ДТП с участием городского транспорта								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Собственно ГИБДД уже выразило беспокойство состоянием дел и сегодня проводится масштабный профилактический рейд (Ивановоньюсру данная новость невыгодна - улучшает имидж власти).
    
Насчет рткатов и взяток - ты не прав. Если власти единолично займутся контролем техсостояния каждой маршрутки, мзда только увиличится соответственно состоянию авто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так-так-так... ООО "Экспрас-авто". Директор Куликов. Куликов-Куликов-Куликов..
    
Стоп.
    
А уж не тот-ли это Куликов, который зам. осужденого Сверчкова, избежавший наказания за сделку со следствием?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Насколько я знаю -это не он. Это вроде тот,который по телевизору вечно за перевозчиков всех отвечает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Adimiv								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 11:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Точно. Николаевич и Анатольевич. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Утром солнце там прям в глаз лепит, как раз в 5ть утра ездил так же, но скорость не превышал - ибо не видно же нифига ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Krovelchik								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 13:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бред! нет там никаких участков где ограничена видимость, ну кимарнул с утра и ВСЕ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Натали37								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"если ехать с большой скорости" ну так нечего ехать с большой скоростью! Вот так и калечат не только себя,но и пассажиров!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ми В								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Солнце было сильно слепящее в 6 утра, если ехать к Харинке от моста. Фура стояла на самом повороте с картошкой битком! Водитель очень был испуган и зажат, но сильно переживал за кондуктора женщину. У неё тяжелая травма головы явно было видно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Массимо								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Номер замазали,а название фирмы нет-все равно вычислили нарушителя!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 09:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нарушителя чего? твоего спокойствия? факт превышения скорости не выявлен, вина водителя автобуса еще не вынесена, кого ты там линчевать собрался?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 16:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если память неизменяет ,недели две назад мэр какой то комитет создал по безопасности общественного транспорта,члены комиссии за этой безопасностью следить будут,открытие то громкое было,здесь же писали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СеменСеменович								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 18:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							давно пора запретить эти богданы и исузу. О маршрутках я промолчу, это и ежу понятно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Болдырев								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 19:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Характерно - на фото товарищ из МЧС - руки в брюки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									АкваПринт								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Характерно для людей ничего не понимая в работе спецслуж(в данном случае МЧС) критиковать работников этих самых служб. Этот сотрудник - водитель. И у него свои задачи. Достаточно просто проанализировать факт, что он не в боевой одежде								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 19:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Богданы эти - погремушки пластмассовые, собраны саморезами на шасси маленького грузовичка, который на нагрузки, как такой здоровый автобус, японцами не рассчитан. Никто не замечал, что у многих Богданов тормоза свистят даже на небольшой скорости, и компрессор пищит постоянно? Чтобы помять эту кибитку, большой скорости не надо. Пластмасса на морде разлетается на куски от относительно несильного удара. А под ней - три тонких поперечины с двумя перемычками. От того и кузов ходуном ходит - то на лобовом паутина пойдёт, то на фарах стёкла пополам. И вся эта хлипка негерметичная конструкция внутри ржавеет за 2-3 года.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Natalia Suvorova								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 19:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Я смотрю, ни у кого не возникает вопроса, а какого фига на обочине стояла фура? да еще и на опасном участке дороги? На каком основании вообще большегрузы оставляют на несколько часов\ночь\сутки\недели вдоль дорог в городе? Вы прокатитесь по Лежневской, между Тополем и а\вокзалом. Насчитаете минимум пяток фур. Они явно создают аварийные ситуации на дорогах, а ГИБДД на это плевать! Поднимите статистику подобных аварий!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 20:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							+1000000000! Наталья - с языка сняли. В приличных крупных городах, к тому же областных центрах, не должны ездить фуры и тем более стоять на обочинах дорог!!! Съездите в любой крупный город - Ярославль, например, - там фурам разрешено ездить только по объездным дорогам. Какая дикость - большегрузы в городе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алексей Иванов								
							
    • 
							
  • 18.07.2017 22:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Не понимаю, в чем виноват водитель фуры? Знаков там нет запрещающих, дорога - 4 полосы. Тут налицо нарушение 10.1.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Максим Беляков								
							
    • 
							
  • вчера, 08:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Они не про нарушение правил водителем фуры, а про то, что фуры как таковые в городе затрудняют движение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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