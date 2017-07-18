В Иванове автобус врезался в фуру

Кондуктор в коме, водитель также госпитализирован - ФОТО





Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла сегодня около 05.35 у дома №25 на улице Павла Большевикова в областном центре. Пассажирский автобус «Богдан» 14 маршрута врезался в припаркованную на краю дороги "Сканию" с полуприцепом. Водитель фуры находился в этот момент в кабине. Удар был настолько сильным, что кабину автобуса буквально разворотило.

В результате ДТП кондуктор впала в кому, ее доставили в реанимацию. Водитель также госпитализирован, из искореженного автобуса его доставали сотрудники МЧС. По предварительной информации, у мужчины перелом ноги.

Пассажиров в «Богдане» не было, автобус только-только выехал на маршрут.

По словам другого водителя этого маршрута, он тоже накануне чуть не попал в ДТП на этом же самом месте. Говорит, - из-за плохой видимости на данном участке. Фуру, особенно, если ехать с большой скорости, можно заметить только в последний момент.

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Фото: ВКонтакте / Автопартнер, УГИБДД по Ивановской области