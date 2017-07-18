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В Иванове автобус врезался в фуру
Кондуктор в коме, водитель также госпитализирован - ФОТО
Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла сегодня около 05.35 у дома №25 на улице Павла Большевикова в областном центре. Пассажирский автобус «Богдан» 14 маршрута врезался в припаркованную на краю дороги "Сканию" с полуприцепом. Водитель фуры находился в этот момент в кабине. Удар был настолько сильным, что кабину автобуса буквально разворотило.
В результате ДТП кондуктор впала в кому, ее доставили в реанимацию. Водитель также госпитализирован, из искореженного автобуса его доставали сотрудники МЧС. По предварительной информации, у мужчины перелом ноги.
Пассажиров в «Богдане» не было, автобус только-только выехал на маршрут.
По словам другого водителя этого маршрута, он тоже накануне чуть не попал в ДТП на этом же самом месте. Говорит, - из-за плохой видимости на данном участке. Фуру, особенно, если ехать с большой скорости, можно заметить только в последний момент.Фото: ВКонтакте / Автопартнер, УГИБДД по Ивановской области
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А вообще эти богданы ездят как ошпаренные, хуже маршруток
Насчет рткатов и взяток - ты не прав. Если власти единолично займутся контролем техсостояния каждой маршрутки, мзда только увиличится соответственно состоянию авто.
Стоп.
А уж не тот-ли это Куликов, который зам. осужденого Сверчкова, избежавший наказания за сделку со следствием?