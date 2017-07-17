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17.07.2017 21:10
В Ивановской области вневедомственная охрана оказалась сильнее ОМОНа
В областном центре прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников Росгвардии - ФОТО
В ивановском спорткомплексе «Динамо» прошел ежегодный турнир по мини-футболу среди сотрудников Управления Росгвардии по Ивановской области. В соревнованиях участвовали 6 команд.
В итоге победителем турнира стала команда Шуйского МОВО, которая в финале обыграла команду Вичугского МОВО со счетом 2:0.
Бронзовым призером стала команда ОМОНа, забив два безответных мяча в ворота Ивановского ОВО.Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии
ключевые слова: Росгвардия вневедомственная охрана ОМОН мини-футбол турнир
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- Кузьма Пруткофф17.07.2017 23:15А могли бы стать полезными членами общества...
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- Медведь18.07.2017 09:11- а кто из них тупее? не проверяли?