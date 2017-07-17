В Ивановской области вневедомственная охрана оказалась сильнее ОМОНа

В областном центре прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников Росгвардии - ФОТО





В ивановском спорткомплексе «Динамо» прошел ежегодный турнир по мини-футболу среди сотрудников Управления Росгвардии по Ивановской области. В соревнованиях участвовали 6 команд.

В итоге победителем турнира стала команда Шуйского МОВО, которая в финале обыграла команду Вичугского МОВО со счетом 2:0.

Бронзовым призером стала команда ОМОНа, забив два безответных мяча в ворота Ивановского ОВО.

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Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии