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Новости

17.07.2017 21:10

В Ивановской области вневедомственная охрана оказалась сильнее ОМОНа

В областном центре прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников Росгвардии - ФОТО


В ивановском спорткомплексе «Динамо» прошел ежегодный турнир по мини-футболу среди сотрудников Управления Росгвардии по Ивановской области. В соревнованиях участвовали 6 команд.

В итоге победителем турнира стала команда Шуйского МОВО, которая в финале обыграла команду Вичугского МОВО со счетом 2:0.

Бронзовым призером стала команда ОМОНа, забив два безответных мяча в ворота Ивановского ОВО.

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

ключевые слова: Росгвардия вневедомственная охрана ОМОН мини-футбол турнир
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