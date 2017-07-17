В кинешемской квартире, закрепленной за ребенком-сиротой, за долги отключили свет

Прокуратура потребовал от администрации города устранить нарушения жилищного законодательства





За ребенком-сиротой, воспитанником Кинешемского детдома, закреплена муниципальная квартира. В ней проживает мужчина, который с 2014 года не платил за жилое помещение и коммунальные услуги, а также не проводил текущий ремонт. Сумма долга составила свыше 40 тысяч рублей. В результате в муниципальной квартире за долги отключили электричество.

Все это время администрация Кинешмы в нарушение жилищного законодательства никаких мер в отношении нанимателя квартиры не предпринимала.

Прокуратура провела проверку и потребовала признать мужчину утратившим право пользования закрепленной за ребенком-сиротой квартирой и снять его с регистрационного учета.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес кинешемской администрации внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

поделиться ссылкой:

