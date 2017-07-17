В Ивановской области во время пожара в квартире пострадал мужчина

С ожогами 1-2 степени его госпитализировали в ЦРБ





Пожар произошел в одной из квартир дома на улице мира в Заволжске. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, подъезд был сильно задымлен. Из дома эвакуировали 18 человек.

В квартире, где возник пожар, находился проживающий там мужчина 1959 года рождения. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, он получил ожоги 1 и 2 степени. Пострадавшего госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ.

В результате пожара огонь повредил мебель в квартире на площади 10 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

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