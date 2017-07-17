В Иванове водитель «ВАЗа», столкнувшийся с «Мерседесом», совершил ложный донос об угоне

Теперь ему предстоит выплатить уголовный штраф





Вечером 16 мая 2017 года водитель автомобиля «ВАЗ-2115», находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся в Иванове с «Мерседесом». Участники ДТП договорились, что ключи от «пятнашки» заберет хозяин иномарки, и отдаст их только после того, как владелец отечественного авто выплатит водителю «Мерседеса» деньги ха ремонт.

В тот же день водитель «ВАЗа», все еще будучи пьяным, обратился в органы полиции и написал заявление по факту хищения принадлежащего ему автомобиля. Таким образом он надеялся избежать административной ответственности за пьяное вождение.

По факту заведомо ложного доноса о совершении преступления было возбуждено уголовное дело. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил водителю «ВАЗа» наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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