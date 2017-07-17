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Новости

17.07.2017 17:08

В Иванове водитель «ВАЗа», столкнувшийся с «Мерседесом», совершил ложный донос об угоне

Теперь ему предстоит выплатить уголовный штраф


Вечером 16 мая 2017 года водитель автомобиля «ВАЗ-2115», находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся в Иванове с «Мерседесом». Участники ДТП договорились, что ключи от «пятнашки» заберет хозяин иномарки, и отдаст их только после того, как владелец отечественного авто выплатит водителю «Мерседеса» деньги ха ремонт.

В тот же день водитель «ВАЗа», все еще будучи пьяным, обратился в органы полиции и написал заявление по факту хищения принадлежащего ему автомобиля. Таким образом он надеялся избежать административной ответственности за пьяное вождение.

По факту заведомо ложного доноса о совершении преступления было возбуждено уголовное дело. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил водителю «ВАЗа» наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.



ключевые слова: ложный донос суд приговор
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • 
								
									Antonio *								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 17:14
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							так он сам отдал ключи или как пишет курсив:  Владелец «немца» не стал отклоняться от основной фольклорной фабулы, вытащил «самарца» за шиворот и забрал ключи.
    
Кому верить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 17.07.2017 17:47
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							Мальчики, а что такое "уголовный штраф"? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
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  • 17.07.2017 18:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А это примерно тоже самое, что "выписано нарушение".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Френд71								
							
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  • 17.07.2017 20:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Бывают штрафы уголовные (наказания по статьям УК РФ), а бывают - административные (наказания по статьям КоАП РФ)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 21:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017)
    
УК РФ, Статья 46. Штраф
    
 
    
1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.
    
(часть первая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
    
(см. текст в предыдущей редакции)
    
2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.
    
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
    
(см. текст в предыдущей редакции)
    
3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.
    
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
    
(см. текст в предыдущей редакции)
    
4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
    
5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть условным.
    
(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
    
(см. текст в предыдущей редакции)
    
 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 21:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							ну и где тут про уголовный и административный штрафы? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
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  • 17.07.2017 19:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Так пытался избежать, или избежал, административку?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аристарх Доминикович								
							
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  • 17.07.2017 21:28
    • 
														
    
								
      
									
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							 Мерседес решил и с пьяного водилы и со страховой компании деньги срубить? А фамилия его не Березовский?
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 18.07.2017 09:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							- "деньги ха ремонт."
    
ХА-ремонт? - Хахляцкий ремонт? - типа как "Посадском" делают, да?
    
Что не сломалось при аварии до ломаем сами								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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