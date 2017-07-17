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В Иванове водитель «ВАЗа», столкнувшийся с «Мерседесом», совершил ложный донос об угоне
Теперь ему предстоит выплатить уголовный штраф
Вечером 16 мая 2017 года водитель автомобиля «ВАЗ-2115», находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся в Иванове с «Мерседесом». Участники ДТП договорились, что ключи от «пятнашки» заберет хозяин иномарки, и отдаст их только после того, как владелец отечественного авто выплатит водителю «Мерседеса» деньги ха ремонт.
В тот же день водитель «ВАЗа», все еще будучи пьяным, обратился в органы полиции и написал заявление по факту хищения принадлежащего ему автомобиля. Таким образом он надеялся избежать административной ответственности за пьяное вождение.
По факту заведомо ложного доноса о совершении преступления было возбуждено уголовное дело. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил водителю «ВАЗа» наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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Кому верить?
УК РФ, Статья 46. Штраф
1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.
(часть первая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
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3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
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4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть условным.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
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ХА-ремонт? - Хахляцкий ремонт? - типа как "Посадском" делают, да?
Что не сломалось при аварии до ломаем сами