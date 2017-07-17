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17.07.2017 16:51
Осужден ивановец, до смерти забивший в Комсомольске 25-летнего парня
В марте 2015 года 21-летний житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился в подъезде дома на соседа-инвалида и избил его. При этом угрожая убийством.
В апреле злоумышленник приехал в Комсомольск, где между ним и 25-летним молодым человеком произошел конфликт. В результате подсудимый так избил местного жителя, что тот впал в кому, а впоследствии скончался.
На днях состоялся суд, который приговорил ивановца к 9 годам 3 месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Комментарии (1)
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- макссс18.07.2017 12:11казнить таких уродов надо