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Новости

17.07.2017 16:51

Осужден ивановец, до смерти забивший в Комсомольске 25-летнего парня


В марте 2015 года 21-летний житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился в подъезде дома на соседа-инвалида и избил его. При этом угрожая убийством.

В апреле злоумышленник приехал в Комсомольск, где между ним и 25-летним молодым человеком произошел конфликт. В результате подсудимый так избил местного жителя, что тот впал в кому, а впоследствии скончался.

На днях состоялся суд, который приговорил ивановца к 9 годам 3 месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: угроза убийством избиение гибель суд приговор
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									макссс								
							
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  • 18.07.2017 12:11
    • 
														
    
								
      
									
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							казнить таких уродов надо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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