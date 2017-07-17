Ивановцы чаще всего начинают свою карьеру с профессии продавца

Специалисты сайта HeadHunter провели новое исследование





Эксперты сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter провели новое исследование. Они спросили ивановцев, какая работа для них стала стартом в карьерном пути. Самой популярной (для 9,5% соискателей) оказалась профессия продавца. Многие начали свою карьеру с профессии инженера (разных специализаций) - в качестве первой профессии ее указали более 8% ивановцев. Секретарь, бухгалтер, менеджер по продажам, преподаватель и официант – также в топе стартовых.

47% опрошенных указали, что первая работа не была связана со специальностью. Те же, кто учился на врача, юриста, строителя, чаще других трудоустраивался по своему профилю и в первый раз – более 70%.

33% соискателей утверждают, что на своей первой работе получали 5000 рублей в месяц и менее - многие начали подрабатывать, будучи учащимися на каникулах. За работу продавца или, например, промоутера платят действительно немного.

Четверть специалистов менее полугода трудились на своем первом месте работы. Самыми усидчивыми оказались соискатели из сфер безопасности и добычи сырья – на первом месте они проработали более 5 лет. А 8,5% сотрудников из медицинской и производственной сфер до сих пор работают на своем первом рабочем месте.

Более трети соискателей утверждают, что покинули свое первое место работы из-за низкой зарплаты. Четверть ивановцев указали, что получили предложение о работе с лучшими условиями, еще столько же оставили первую компанию из-за отсутствия возможностей для карьерного роста.

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36,8% опрошенных считают, что первый трудовой опыт предопределил их карьерный путь (особенно это почувствовали соискатели из сферы добычи сырья (57%) и юридической сферы (55%). А 44% ивановцев, особенно соискатели из сферы автомобильного бизнеса (50%) и транспортной сферы (48%) не считают, что первая работа повлияла на их карьеру. К ним же в этом мнении присоединяются 46% соискателей из административного и рабочего персонала (44%).