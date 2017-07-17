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17.07.2017 15:49
Призовой фонд конкурса на «Лучшую уху» составит 20 тысяч рублей
В Вичугском районе пройдет День леща
22 июля в Каменском городском поселении Вичугского района пройдут мероприятия, посвященные Дню поселка и Дню леща.
Приглашаются садоводы с сельскохозяйственной продукцией, пасечники, жители с домашними заготовками, народные умельцы художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву и бересте, вышивка, рукоделие, бисероплетение и др.).
В рамках двойного праздника состоятся конкурсы на «Лучшее торгово-ярмарочное место» (победителя ждет диплом и ценный приз) и на «Лучшую уху» (призовой фонд – 20 тысяч рублей).
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