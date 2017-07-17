На двух ивановских перекрестках временно отключат светофоры





Отключение электроэнергии на светофорных объектах в областном центре планируется 18 июля:

- с 08.00 до 17.00 на перекрестке улиц Багаева и Большой Воробьевской;

- с 09.00 до 17.00 на перекрестке улиц Суворова и Пролетарской.

Об этом сообщает ивановская мэрия.

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