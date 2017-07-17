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Новости

17.07.2017 15:36

На двух ивановских перекрестках временно отключат светофоры


Отключение электроэнергии на светофорных объектах в областном центре планируется 18 июля:

- с 08.00 до 17.00 на перекрестке улиц Багаева и Большой Воробьевской;

- с 09.00 до 17.00 на перекрестке улиц Суворова и Пролетарской.

Об этом сообщает ивановская мэрия.



ключевые слова: перекрестки светофоры
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 17.07.2017 16:29
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							Пр. Леннона и ул. Громобоя - утром раком стоял из за неработающего светофора,
    
 респект регулировщику, до Ромы конечно далеко-далёка, но почти справлялся!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 17.07.2017 23:40
    • 
														
    
								
      
									
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							Лампочки новые ввинчивать будут?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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