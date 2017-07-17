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17.07.2017 15:36
На двух ивановских перекрестках временно отключат светофоры
Отключение электроэнергии на светофорных объектах в областном центре планируется 18 июля:
- с 08.00 до 17.00 на перекрестке улиц Багаева и Большой Воробьевской;
- с 09.00 до 17.00 на перекрестке улиц Суворова и Пролетарской.
Об этом сообщает ивановская мэрия.
ключевые слова: перекрестки светофоры
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Комментарии (2)
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респект регулировщику, до Ромы конечно далеко-далёка, но почти справлялся!