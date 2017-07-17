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Новости

17.07.2017 15:20

В Ивановской области в производственном цехе загорелся гидравлический пресс

Огонь также повредил электрощит


Сообщение о пожаре в производственном цехе, расположенном на 2-й Шуйской улице в Кинешме, поступило на пульт дежурного МЧС 17 июля в 00.41. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в помещении цеха было большое задымление, горел гидравлический пресс. Также огонь повредил электрический щиток. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 3 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: пожар цех пресс МЧС
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 17.07.2017 15:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уж не индустриальный парк "Кинешма" горел часом?
    
Теперь даже название "флагмана Ивановской индустрии" стыдятся писать - а ведь это одно из выдающихся достижений нынешнего губернатора...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 17.07.2017 19:59
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Кстати, злые языки пророчат ему (индустриальному парку "Кинешма") скорое банкротство из-за долгов в 100 миллионов рублей...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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