В Ивановской области в производственном цехе загорелся гидравлический пресс

Огонь также повредил электрощит





Сообщение о пожаре в производственном цехе, расположенном на 2-й Шуйской улице в Кинешме, поступило на пульт дежурного МЧС 17 июля в 00.41. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в помещении цеха было большое задымление, горел гидравлический пресс. Также огонь повредил электрический щиток. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 3 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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