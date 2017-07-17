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17.07.2017 15:20
В Ивановской области в производственном цехе загорелся гидравлический пресс
Огонь также повредил электрощит
Сообщение о пожаре в производственном цехе, расположенном на 2-й Шуйской улице в Кинешме, поступило на пульт дежурного МЧС 17 июля в 00.41. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в помещении цеха было большое задымление, горел гидравлический пресс. Также огонь повредил электрический щиток. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 3 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
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