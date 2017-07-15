Похожие новости
-
15.07.2017 22:52Пятилетний мальчик пропал, пока бабушка полоскала белье
-
(1)
- 7626
- 15
-
-
16.07.2017 09:55Пропавший в Ивановской области пятилетний ребенок найден погибшим
-
(1)
- 12042
- 0
-
Новости
Тело пятилетнего Максима Грачева водолазы обнаружили на дне реки у опор пешеходного моста
Некоторые подробности трагедии в Тейкове - ФОТО
Как мы сообщали ранее, вчера утром в реке Вязьма в Тейкове было обнаружено тело пропавшего пятилетнего Максима Грачева.
Сегодня в ГУ МЧС по Ивановской области рассказали некоторые подробности трагедии.
Вечером 15 июля мальчик гулял под присмотром бабушки в районе пешеходного моста через реку Вязьма «Коровий мост» в Тейкове. Спустя некоторое время женщина, полоскавшая белье, потеряла ребенка из вида. Поиски мальчика родственниками ни к чему не привели, и тогда было написано заявление в полицию о пропаже ребенка.
К поисковой операции привлекались Добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», МО МВД России «Тейковский», ДПС г. Тейково, поисково-спасательные формирования Ивановской области, местные жители. Всего 104 человека и 24 единицы техники.
В ходе проведения поисковой операции были обследованы окрестности Тейкова, береговая линия реки Вязьма, лесной массив, в общей сложности - более 10 кв. км.
16 июля в 08.10 в район прибыли водолазы ПСО Ивановской области, которые и обнаружили тело пропавшего мальчика в 09.15 на дне Вязьмы у опор пешеходного моста «Коровий мост».
Фото: пресс-служба ГУ МЧС и УМВД
- оцените новость:
-
(0)
- 5562
- 4
Комментарии (4)
-
- ЙЯdЪ17.07.2017 15:15Кошмар. Родителям мужества пережить этот ужас.
-
- Fantomas17.07.2017 15:19Искренние соболезнования родителям ребенка... Очень страшно...
-
- Помидорина17.07.2017 16:23Главное, чтобы между бабушкой и родителями ребенка хорошие отношения сохранились бы...
-
- Сергей Коробов17.07.2017 19:13Думаю, что отношений не будет. Хотя дело случая. Может отступился и бултых камнем в воду. И крикнуть ничего не успел. Ужасно все это.