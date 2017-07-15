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Новости

17.07.2017 15:07

Тело пятилетнего Максима Грачева водолазы обнаружили на дне реки у опор пешеходного моста

Некоторые подробности трагедии в Тейкове - ФОТО


Как мы сообщали ранее, вчера утром в реке Вязьма в Тейкове было обнаружено тело пропавшего пятилетнего Максима Грачева.

Сегодня в ГУ МЧС по Ивановской области рассказали некоторые подробности трагедии.

Вечером 15 июля мальчик гулял под присмотром бабушки в районе пешеходного моста через реку Вязьма «Коровий мост» в Тейкове. Спустя некоторое время женщина, полоскавшая белье, потеряла ребенка из вида. Поиски мальчика родственниками ни к чему не привели, и тогда было написано заявление в полицию о пропаже ребенка.

К поисковой операции привлекались Добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», МО МВД России «Тейковский», ДПС г. Тейково, поисково-спасательные формирования Ивановской области, местные жители. Всего 104 человека и 24 единицы техники.

В ходе проведения поисковой операции были обследованы окрестности Тейкова, береговая линия реки Вязьма, лесной массив, в общей сложности - более 10 кв. км.

16 июля в 08.10 в район прибыли водолазы ПСО Ивановской области, которые и обнаружили тело пропавшего мальчика в 09.15 на дне Вязьмы у опор пешеходного моста «Коровий мост».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС и УМВД



ключевые слова: ребенок река гибель
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 17.07.2017 15:15
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							Кошмар. Родителям мужества пережить этот ужас.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 17.07.2017 15:19
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							Искренние соболезнования родителям ребенка... Очень страшно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 17.07.2017 16:23
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							Главное, чтобы между бабушкой и родителями ребенка хорошие отношения сохранились бы... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Коробов								
							
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  • 17.07.2017 19:13
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							Думаю, что отношений не будет. Хотя дело случая. Может отступился и бултых камнем в воду. И крикнуть ничего не успел. Ужасно все это. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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