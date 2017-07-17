В Иванове подросток и его 18-летний друг взломали киоск, чтобы украсть спиннеры

Злоумышленники похитили также ручки, маркеры, футбольные карточки и декоративные браслеты





Ночью сотрудники ППС, патрулируя проспект Строителей в Иванове, обратили внимание на торговый павильон. Дверь киоска была открыта и на ней имелись явные признаки взлома. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские провели осмотр торговой точки и установили факт кражи.

«По горячим следам», недалеко от места происшествия, оперативники задержали подозреваемых - двух молодых людей 16 и 18 лет. При личном досмотре у задержанных был изъят похищенный товар и орудия взлома - гвоздодер. Наживой для злоумышленников стали шариковые ручки, игрушки - спиннеры, маркеры, футбольные карточки и декоративные браслеты.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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