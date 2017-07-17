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В Иванове подросток и его 18-летний друг взломали киоск, чтобы украсть спиннеры
Злоумышленники похитили также ручки, маркеры, футбольные карточки и декоративные браслеты
Ночью сотрудники ППС, патрулируя проспект Строителей в Иванове, обратили внимание на торговый павильон. Дверь киоска была открыта и на ней имелись явные признаки взлома. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские провели осмотр торговой точки и установили факт кражи.
«По горячим следам», недалеко от места происшествия, оперативники задержали подозреваемых - двух молодых людей 16 и 18 лет. При личном досмотре у задержанных был изъят похищенный товар и орудия взлома - гвоздодер. Наживой для злоумышленников стали шариковые ручки, игрушки - спиннеры, маркеры, футбольные карточки и декоративные браслеты.
В настоящее время по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (5)
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- Fantomas17.07.2017 15:08Олигофрены!
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- Медведь17.07.2017 16:33Жертвы ЕГЭ, спиннеры, тьфубл! Маркерами этими пускай друг другу рожи разрисуют, выпороть и отпустить, не нужно дело возбуждать, вернули всё на место - что не вернули баблом отдадут хозяину киоска, полиционерам коньяку за оперативность, а жертвам ремня хорошего!
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- Фридрих Энгельс 217.07.2017 17:19Ремнём щас нельзя, это - насилие, мы ведь европейская страна.
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- Фридрих Энгельс 217.07.2017 17:21хотя кого раньше воспитывали ремнём - щас не воруют.
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- Cергей18.07.2017 07:55ограбление века)))