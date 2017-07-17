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Новости

17.07.2017 14:53

В Иванове подросток и его 18-летний друг взломали киоск, чтобы украсть спиннеры

Злоумышленники похитили также ручки, маркеры, футбольные карточки и декоративные браслеты


Ночью сотрудники ППС, патрулируя проспект Строителей в Иванове, обратили внимание на торговый павильон. Дверь киоска была открыта и на ней имелись явные признаки взлома. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские провели осмотр торговой точки и установили факт кражи.

«По горячим следам», недалеко от места происшествия, оперативники задержали подозреваемых - двух молодых людей 16 и 18 лет. При личном досмотре у задержанных был изъят похищенный товар и орудия взлома - гвоздодер. Наживой для злоумышленников стали шариковые ручки, игрушки - спиннеры, маркеры, футбольные карточки и декоративные браслеты.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: киоск подросток кража полиция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • 17.07.2017 15:08
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							Олигофрены!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 17.07.2017 16:33
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										+1
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							Жертвы ЕГЭ, спиннеры, тьфубл! Маркерами этими пускай друг другу рожи разрисуют, выпороть и отпустить, не нужно дело возбуждать, вернули всё на место - что не вернули баблом отдадут хозяину киоска, полиционерам коньяку за оперативность, а жертвам ремня хорошего!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • 17.07.2017 17:19
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							Ремнём щас нельзя, это - насилие, мы ведь европейская страна.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • 17.07.2017 17:21
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							хотя кого раньше воспитывали ремнём - щас не воруют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cергей								
							
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  • 18.07.2017 07:55
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							ограбление века)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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