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Новости

17.07.2017 14:43

В Иванове прошел Открытый Чемпионат города по ловле рыбы донной удочкой

Результаты и ФОТО


В минувшую субботу на набережной реки Уводь в районе 3-й Камвольной улицы между железнодорожным и автомобильным мостами состоялся Открытый Чемпионат города Иваново по ловле рыбы донной удочкой. В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из Вологодской, Костромской и Ивановской областей.

Все они ловили и после зачета результатов отпускали в реку (как и было задумано) уклейку, плотву, лещей и окуней.

В результате пятичасового соревнования победителем Чемпионата стал ивановец Владимир Лапшин, чей результат составил 1535 граммов.

Второе место занял спортсмен из Шуи Владимир Фролов с результатом 1430 граммов.

Третье место с результатом 960 граммов досталось также шуянину Илье Эверстову.

В номинации «Самая крупная рыба» победителем также стал участник из областного центра Владимир Михалин, поймавший леща весом 440 граммов.

Теперь победитель открытого Чемпионата и еще несколько молодых спортсменов будут представлять команду города Иваново на первенстве России среди молодежи по рыбной ловле, которое будет проходить с 21 по 23 июля в Орле.



ключевые слова: рыба ловля чемпионат
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • 17.07.2017 17:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Молодцы !
    
Но Чемпионат надо было проводить у гостиницы Турист - раньше тАм даже щук ловили. И зрителей было бы больше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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