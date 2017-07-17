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В Иванове прошел Открытый Чемпионат города по ловле рыбы донной удочкой
Результаты и ФОТО
В минувшую субботу на набережной реки Уводь в районе 3-й Камвольной улицы между железнодорожным и автомобильным мостами состоялся Открытый Чемпионат города Иваново по ловле рыбы донной удочкой. В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из Вологодской, Костромской и Ивановской областей.
Все они ловили и после зачета результатов отпускали в реку (как и было задумано) уклейку, плотву, лещей и окуней.
В результате пятичасового соревнования победителем Чемпионата стал ивановец Владимир Лапшин, чей результат составил 1535 граммов.
Второе место занял спортсмен из Шуи Владимир Фролов с результатом 1430 граммов.
Третье место с результатом 960 граммов досталось также шуянину Илье Эверстову.
В номинации «Самая крупная рыба» победителем также стал участник из областного центра Владимир Михалин, поймавший леща весом 440 граммов.
Теперь победитель открытого Чемпионата и еще несколько молодых спортсменов будут представлять команду города Иваново на первенстве России среди молодежи по рыбной ловле, которое будет проходить с 21 по 23 июля в Орле.
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Но Чемпионат надо было проводить у гостиницы Турист - раньше тАм даже щук ловили. И зрителей было бы больше.