В Иванове прошел Открытый Чемпионат города по ловле рыбы донной удочкой

Результаты и ФОТО





В минувшую субботу на набережной реки Уводь в районе 3-й Камвольной улицы между железнодорожным и автомобильным мостами состоялся Открытый Чемпионат города Иваново по ловле рыбы донной удочкой. В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из Вологодской, Костромской и Ивановской областей.

Все они ловили и после зачета результатов отпускали в реку (как и было задумано) уклейку, плотву, лещей и окуней.

В результате пятичасового соревнования победителем Чемпионата стал ивановец Владимир Лапшин, чей результат составил 1535 граммов.

Второе место занял спортсмен из Шуи Владимир Фролов с результатом 1430 граммов.

Третье место с результатом 960 граммов досталось также шуянину Илье Эверстову.

В номинации «Самая крупная рыба» победителем также стал участник из областного центра Владимир Михалин, поймавший леща весом 440 граммов.

Теперь победитель открытого Чемпионата и еще несколько молодых спортсменов будут представлять команду города Иваново на первенстве России среди молодежи по рыбной ловле, которое будет проходить с 21 по 23 июля в Орле.

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